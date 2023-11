10 benefícios da tecnologia blockchain para o mercado de investimentos

Por Paulo David, CEO da AmFi*

Nos últimos anos, a tecnologia blockchain surgiu como uma alternativa ao mercado financeiro tradicional. A princípio, muitos a viam como uma ameaça ao sistema convencional ou até mesmo uma ferramenta que poderia diminuir a autoridade dos bancos e instituições financeiras. Contudo, com o passar dos anos, o cenário mudou e com essa evolução, o blockchain se tornou uma tecnologia amplamente adotada, e que oferece uma série de benefícios significativos para o mercado de investimentos, elenco a seguir os principais deles:

1. Tokenização de ativos

Uma inovação neste sistema é a tokenização de ativos. O que isso significa? Resumidamente, que ativos tradicionalmente ilíquidos, como Cédulas de Crédito Bancário (CCBs), duplicatas ou recebíveis de cartão de crédito, podem ser divididos em tokens e negociados de maneira mais fácil e acessível.

Economia digital e você ainda não investe em criptoativos? Conheça a Mynt, uma plataforma crypto brasileira e com a melhor seleção de ativos disponível para você explorar novas formas de investir sem medo. Abra agora sua conta gratuitamente.

2. Liquidez

A tecnologia blockchain fragmenta ativos de alto volume e os transforma em tokens - representação digital de frações de ativos reais que possuem valor comercial. Um bom exemplo, é um imóvel de alto valor, ele pode ser 'tokenizado' e seus tokens vendidos a múltiplos investidores, tornando mais fácil comprar e vender frações do ativo no mercado secundário.

3. Rentabilidade

Ao diminuir os custos de transação e eliminar intermediários, a tecnologia blockchain amplia o acesso a investimentos com maior potencial de rentabilidade. A tokenização de ativos, em particular, diminui os custos operacionais e de estruturação para os originadores de crédito. Essa economia pode ser repassada aos investidores na forma de retornos mais atrativos.

4. Transparência

Todas as transações registradas por meio do blockchain são públicas e imutáveis. Isso significa que os investidores podem verificar facilmente todas as transações e atividades em tempo real, aumentando a transparência e a confiança no mercado, garantindo uma gestão de operações clara e eficiente.

5. Segurança

A criptografia e a descentralização do blockchain tornam as transações mais seguras também. Os dados são armazenados em blocos interligados, tornando extremamente difícil a adulteração das informações. Isso ajuda a reduzir o risco de fraudes e manipulações de mercado, o que é benéfico para quem investe e também para os que recebem o aporte.

6. Controle e autonomia do investidor

A tecnologia blockchain permite que os investidores tenham mais controle sobre seus ativos e investimentos, eliminando intermediários e custódias centralizadas.

Embora essa solução desafie alguns aspectos dos sistemas regulatórios existentes, ela também pode ser usada para criar sistemas mais eficazes de conformidade e relatórios, fornecendo às autoridades reguladoras uma visão mais detalhada e em tempo real das atividades de mercado.

7. Menos intermediários e redução de custos

A automação de processos através de contratos inteligentes pode eliminar intermediários e reduzir significativamente os custos operacionais. Isso é especialmente vantajoso em transações internacionais, que podem envolver várias partes e taxas.

8. Padronização e eficácia

Esse tipo de operação pode ser executada de forma quase instantânea, 24 horas por dia, 7 dias da semana, eliminando a necessidade de esperar por liquidações e compensações que podem levar dias no sistema tradicional. Com a tecnologia blockchain, o longo tempo de espera associada às liquidações e compensações dos sistemas financeiros tradicionais, que podem se arrastar por dias, é eliminado.

Sobre outras perspectivas, como por exemplo a estruturação de um fundo de crédito, pode demorar mais de seis meses para "ficar em pé". Utilizando o blockchain, é possível reduzir o tempo para menos de dois meses, o que gera benefícios econômicos e processuais.

9. Liberdade e governança

Os registros imutáveis do blockchain podem ser usados para aprimorar a governança corporativa, garantindo que as decisões e ações das empresas sejam transparentes e devidamente documentadas. A tecnologia se torna uma grande parceira neste sentido.

Quando uma empresa emite tokens representando CCBs, por exemplo, cada transferência de token é registrada no blockchain criando um histórico transparente e inalterável de propriedade e transações. Isso pode ser crucial para os investidores na hora de auditar os ativos da empresa.

10. Acesso a mercados mais amplos

Outro grande benefício de utilizar o blockchain para o mercado de investimentos é a facilidade na criação de mercados de ativos digitais, como tokens de segurança, que permitem que uma gama mais ampla de ativos seja negociada de maneira eficiente. A utilização do blockchain nos investimentos abre portas para a criação de mercados de ativos digitais mais inclusivos e diversificados. Esta tecnologia descentralizada permite a tokenização de uma variedade de ativos, desde imóveis e obras de arte até participações em empresas privadas, que tradicionalmente não estavam disponíveis para determinado público de investidores devido a barreiras como altos custos de entrada e falta de liquidez.

*Paulo David é CEO e fundador da AmFi. É formado em Direito pela PUC-SP e pós-graduado em Administração de Empresas pelo Insper. Foi fundador e CEO da Grafeno Digital, empresa de tecnologia no mercado financeiro com mais de 6 mil clientes PJ e R$ 180 bilhões transacionados na plataforma. Também foi fundador da Biva, uma das primeiras fintechs do Brasil. A empresa foi comprada pela PagSeguro, parte do Grupo UOL. O executivo ainda acumula passagem pela indústria de venture capital, além de ter sido associado do Pinheiro Neto Advogados e investir em diversos projetos inovadores no Brasil e fora do país.

Economia digital e você ainda não investe em criptoativos? Conheça a Mynt, uma plataforma crypto brasileira e com a melhor seleção de ativos disponível para você explorar novas formas de investir sem medo. Abra agora sua conta gratuitamente.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok