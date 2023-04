Nike lança coleção de tênis digitais em NFT para homenagear modelo clássico

A Nike anunciou o seu primeiro lançamento de tokens não fungíveis (NFTs) na plataforma .SWOOSH, lançada pela marca há alguns meses. Os seus mais de 330 mil membros poderão comprar uma versão virtual do Air Force 1, um dos modelos mais clássicos da Nike.

Old sole, new story.

The #OurForce1 collection features digital renditions of AF1s past, present and future built for the next generation.

Nike’s first-ever virtual collection is inspired by the AF1 Low, a classic style remixed hundreds of times since it dropped in ‘82. pic.twitter.com/dlq65VNeAb

— .SWOOSH (@dotSWOOSH) April 17, 2023