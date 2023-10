Maior desenvolvedor deixa Lightning Network e cita "posição perigosa" do projeto

Antoine Riard, considerado um dos principais desenvolvedores da Lightning Network, anunciou na última sexta-feira, 20, que vai deixar o projeto e não contribuirá mais com atualizações da rede. Em um e-mail justificando sua decisão, ele demonstrou preocupação com a situação atual da iniciativa, com possíveis riscos de segurança.

Riard explicou que a Lightning Network tem apresentando falhas de segurança em seu design que permitem um uso "malicioso" por alguns usuários. Na prática, vulnerabilidades na rede, voltada para transações com bitcoin, estão fazendo com que criminosos consigam roubar fundos de transações.

O golpe é complexo e não pode ser feito por usuários sem um conhecimento avançado de programação, mas ainda não há uma solução simples para evitá-lo. "Acho que esta nova classe de ataques cíclicos de substituição coloca a Lightning em uma posição muito perigosa", opinou Riard.

Segundo o desenvolvedor, a solução para esses golpes viria apenas de uma atualização na própria rede principal do bitcoin "por exemplo, adicionando um histórico com uso intensivo de memória de transações ou alguma atualização de consenso". Ele explicou que atualizações já feitas na Lightning podem mitigar os ataques, mas não impedi-los.

"Esses tipos de mudanças são os que exigem a máxima transparência e adesão da comunidade como um todo, pois estamos alterando os requisitos de processamento ou a arquitetura de segurança do sistema descentralizado do ecossistema Bitcoin em sua integralidade", observou.

Ele comentou ainda que é preciso "explicar completamente porque tais mudanças seriam justificadas por causa da Lighting. E, para projetá-las bem, talvez precisemos traçar um panorama completo de ataques", destacou. Na visão dele, o cenário é um "dilema difícil".

"A partir de agora, estou interrompendo meu envolvimento com o desenvolvimento do Lighting Network e suas implementações, incluindo a coordenação do tratamento de questões de segurança no nível do protocolo", anunciou.

O que é a Lighting Network?

A Lightning Network é uma solução de segunda camada da rede Bitcoin. Ela funciona como uma rede de pagamentos usando o próprio bitcoin, mesmo que fora da rede principal. Isso permite, na teoria, que milhares de transações aconteçam instantaneamente, favorecendo as pequenas transações.

Tudo é composto por um sistema de canais que permite que pessoas ou empresas transfiram dinheiro entre si sem precisarem usar o blockchain para verificar a transação.

Para que isso seja possível, existe uma verificação dos fundos do comprador e o pedido do vendedor para permitir a realização da transação. A liquidação dos fundos acontece em alguns dias ou semanas depois.

