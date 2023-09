Maior banco do Japão anuncia parceria com a Binance para criar criptomoedas

O Mitsubishi UFJ Trust and Banking, braço fiduciário do maior banco do Japão, anunciou na última segunda-feira, 25, uma parceria com a corretora de criptomoedas Binance para a criação de diferentes novas stablecoins, criptomoedas pareadas a outros ativos. A ideia é seguir a regulamentação japonesa para esse tipo de ativo.

Em um comunicado, a instituição financeira - que faz parte do banco MUFG, o maior do Japão - explicou que as stablecoins serão criadas na sua plataforma Progmat Coin, que permite emitir e gerenciar stablecoins de acordo com a lei japonesa sobre o tema. No momento, as empresas estão desenvolvendo esses ativos.

A ideia, segundo o comunicado, é lançar uma stablecoin que seja pareada à moeda do Japão, o iene, mas também outras criptomoedas que sejam pareadas a outras moedas fiduciárias, incluindo o dólar norte-americano. Esses ativos deverão ser a "base" da atuação da Binance no mercado japonês.

"A introdução dessas stablecoins no mercado japonês promoverá a diversificação e a eficiência dos serviços financeiros, melhorando potencialmente a competitividade do mercado como um todo. Se elas se tornarem populares no Japão, podemos esperar que sejam altamente compatíveis com a política Web3 promovida pelo governo japonês", destacou o comunicado.

As empresas afirmaram que as stablecoins deverão ser lançadas em blockchains públicas, incluindo a Ethereum. Além disso, a parceria envolve "alianças técnicas" para tornar a troca e transferência desses ativos mais "suave" como uma forma de incentivar a adoção.

Regulamentação de stablecoins

A regulamentação japonesa para o mercado de criptomoedas, com foco nas stablecoins, entrou em vigor em junho deste ano. Pela lei, as stablecoins podem ser pareadas apenas ao iene ou outra moeda de curso legal e é necessário haver uma garantia de conversão da criptomoeda ao ativo que ela representa a qualquer momento.

A emissão das stablecoins pode ser feita apenas por instituições financeiras licenciadas, incluindo bancos e "agentes registrados de transferência monetária". A plataforma Progmat Coin do Mitsubishi UFJ Trust and Banking foi criada após a aprovação da lei, conforme o banco se preparou para seguir as regras estabelecidas.

Depois da aprovação da regulamentação, diversas grandes bancos do país expressaram interesse em criar as suas próprias stablecoins. É o caso de instituições como o Minna Bank, o Tokyo Kiraboshi Financial Group e o Shikoku Bank. Já a Binance obteve uma autorização do governo do Japão em agosto para iniciar suas operações no país.

