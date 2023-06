Litecoin quebra recorde e atinge 200 milhões de endereços

A Litecoin anunciou no último sábado, 17, o recorde de 200 milhões de endereços totais na rede que abriga a criptomoeda. O número posiciona a Litecoin como uma das mais importantes criptomoedas do mundo logo após um outro recorde, de 25 milhões de transações.

No momento, a Litecoin é cotada a US$ 76,60, com queda de 16,23% no mês, segundo dados do CoinMarketCap. No entanto, a criptomoeda subiu 8,13% desde o início de 2023 e novidades que ainda estão por vir, como o seu halving, podem animar investidores.

O que é Litecoin?

A litecoin é uma criptomoeda criada com base no bitcoin em 2011, pouco tempo depois da criação de sua precurssora.

A ideia era que a Litecoin fosse uma "versão lite do bitcoin", ou seja, parecida, porém “mais leve”. Os pagamentos com Litecoin são mais rápidos e menos custosos, com taxas quase insignificantes, o que a tornou bastante atrativa para micropagamentos. Atualmente, mais de duas mil lojas já aceitam Litecoin em todo o mundo, segundo informações do CoinMarketCap.

A Litecoin foi criada por Charlie Lee, ex-engenheiro de software do Google e um dos primeiros mineradores de bitcoin. Charlie Lee se tornou um nome bastante importante no cenário cripto, sendo diretor de engenharia da Coinbase de 2015 a 2017 antes de assumir como diretor da Litecoin Foundation, fundação sem fins lucrativos com o objetivo de promover a criptomoeda.

Atualmente, a Litecoin é a 11ª maior criptomoeda do mundo, segundo dados do CoinMarketCap. O seu valor de mercado é de aproximadamente US$ 5,6 bilhões.

