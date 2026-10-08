Anbima criou 'Anbima Coin' para seu piloto de tokenização

A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) criou uma criptomoeda para liquidar operações dentro do seu projeto piloto de tokenização. A informação foi admitida por Marcelo Bili, superintendente de Sustentabilidade, Inovação e Educação da Anbima.

"Criamos uma Anbima Coin fictícia para o nosso piloto", afirmou Bili. O ativo teria sido utilizado para liquidar as transações.

De acordo com o executivo, a ideia do projeto era fazer operações inteiras em blockchain, mas com o desenrolar dos testes percebeu-se que algumas coisas não faziam sentido se fazer on-chain nesta etapa inicial de testes.

"Se colocarmos só uma parte on-chain já ajuda muito em termos de eficiência. Percebemos que o problema não é tecnológico e vamos precisar das instituições", afirmou.

Bili afirmou que a experiência do projeto piloto do Drex, do Banco Central, que pretendia criar uma infraestrutura regulada oficial para o mercado financeiro brasileiro, ajudou nos projetos pilotos posteriores, como o da Anbima.

"Alguns problemas que vimos lá conseguimos evitar no nosso piloto. Essas coisas já estavam sendo discutidas, então não estamos começando do zero", apontou.

Ao lado dele, Bruno Gomes, superintendente de Securitização e Agronegócio da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), disse que os pilotos de tokenização atuais funcionam "assumindo que já existe um Drex". Gomes diz ainda que o BC está muito interessado no andamento do piloto da Anbima e no Grupo de Trabalho de Tokenização da CVM.

Gomes e Bili falaram durante evento na FGV de São Paulo sobre o Grupo de Trabalho de Tokenização da CVM.

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