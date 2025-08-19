Japão deve aprovar lançamento de 1ª criptomoeda pareada ao iene

A Agência de Serviços Financeiros do Japão deve aprovar em breve o lançamento da primeira criptomoeda do país pareada ao iene. A expectativa é que a stablecoin inédita ligada à moeda japonesa seja liberada até o fim do próximo trimestre, ainda no ano de 2025.

Até o momento, o mercado japonês não conta com uma stablecoin pareada à moeda local. Entretanto, a agência de notícias Nikkei afirmou no último domingo, 17, que o quadro deve mudar em breve, com o regulador avaliando um pedido de lançamento feito pela JPYC.

A JPYC é uma fintech nacional, sediada em Tóquio, e que planeja lançar uma stablecoin com o mesmo nome da empresa. A companhia deve entrar com um pedido de registro para o lançamento de negócios de transferência de dinheiro ainda no mês de agosto, com foco na criptomoeda.

A startup disse que lançará a stablecoin na semana seguinte à concessão da autorização pelo regulador do Japão. A JPYC pretende usar ativos "com alta liquidez" para garantir a paridade do ativo com o iene, incluindo depósitos bancários e títulos emitidos pelo governo japonês.

Um dos focos do projeto de stablecoin é o uso para remessas internacionais, pagamentos corporativos e para atividades no segmento de finanças descentralizadas (DeFi, na sigla em inglês). A empresa espera emitir 1 trilhão de ienes, ou US$ 6,78 bilhões, em unidades da criptomoeda nos próximos três anos.

Apesar de ainda não contar com stabalecoins de iene, o Japão foi um dos primeiros países do mundo a adotar regulações específicos para esses ativos. Em 2022, eles foram reconhecidos como instrumentos de pagamentos e a emissão ficou restrita a empresas autorizadas.

Desde então, diversas empresas têm desenvolvido projetos de lançamento de stablecoins. Um dos maiores destaques é a iniciativa do Sumitomo Mitsui Financial Group, o segundo maior banco do país. Ele anunciou no início do ano que planeja lançar uma stablecoin nos próximos meses.

O mercado de stablecoins ainda é dominado por criptomoedas pareadas ao dólar, que correspondem a US$ 280 bilhões dos US$ 285 bilhões de capitalização do setor, segundo o CoinGecko. Entretanto, stablecoins pareadas a outras moedas fiduciárias têm ganhado espaço no setor.

