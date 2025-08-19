Future of Money

Investidores do bitcoin entraram em 'modo de distribuição', aponta levantamento

Dados reunidos pela empresa Glassnode indicam que demanda pela criptomoeda diminuiu nos últimos dias

Bitcoin: demanda pela criptomoeda caiu (Reprodução/Reprodução)

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 12h00.

A empresa Glassnode divulgou dados nesta terça-feira, 19, que indicam que os investidores do bitcoin entraram no "modo de distribuição". O fenômeno ocorre quando a demanda pela criptomoeda entra em queda, dificultando novas altas do ativo no curto prazo.

Um levantamento da empresa indica que todas as categorias de investidores da criptomoeda entraram em algum grau de distribuição, ou seja, estão vendendo algumas unidades que possuem. Em oposição à distribuição, a fase de acumulação do ativo parece ter parado nos últimos dias.

Os dados não levam em conta o comportamento de corretoras de criptomoedas, mineradores de bitcoin e outras entidades, mas engloba desde investidores com menos de 1 unidade do ativo até aqueles que contam com mais de 10 mil unidades. E todos os segmentos apresentam a mesma tendência.

A Glassnode destacou que o cenário atual é bastante diferente do observado na semana passada, quando todos os grupos estavam em uma fase de acumulação. O movimento foi essencial para que a criptomoeda batesse um novo preço recorde, superando os US$ 124 mil.

A avaliação da empresa é que o momento atual indica uma realização de lucros que já era esperada após o novo recorde do bitcoin. A tendência é que investidores embolsem ao menos parte dos ganhos com o ativo após movimentos de valorização intensa, como o observado na semana passada.

A empresa pontua ainda que a criptomoeda teve uma sequência de quatro meses de saldo positivo entre abril e julho. Com isso, é natural que investidores aproveitem para realizar lucros, o que acaba resultando em uma pausa no movimento de alta, mesmo que temporária.

A Glassnode também destacou que o mês de agosto é historicamente marcado pela baixa atividade de investidores e volumes reduzidos de negociação. Portanto, a tendência é que o bitcoin alterne entre lateralidade e leves quedas nas próximas semanas.

Os dados da empresa mostram que os últimos três meses de agosto terminaram com quedas na casa dos dois dígitos. A forte alta do bitcoin deve evitar uma queda tão expressiva dessa vez, mas o cenário ainda é de baixa probabilidade de altas maiores no curto prazo.

