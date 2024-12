Investir em empresas de computação quântica é como ter comprado bitcoin em 2016, diz CEO

Os avanços do Google no campo da computação quântica, divulgados nesta semana, revelam que há um potencial ainda inexplorado para o crescimento do setor.

Em uma publicação no X, Charles Edwards, fundador e CEO do fundo de hedge Capriole Investments, afirmou que a capitalização de mercado total das ações das quatro empresas exclusivamente dedicadas à computação quântica negociadas nos EUA soma apenas US$ 10 bilhões.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

Em uma comparação com o mercado de criptomoedas, Edwards destacou que atualmente a capitalização de mercado das memecoins soma aproximadamente US$ 110 bilhões:

“As memecoins são 11 vezes maiores do que a indústria quântica dos EUA! Portanto, um setor de tecnologia que literalmente destruirá tudo o que conhecemos e desbloqueará trilhões de dólares na próxima década, possivelmente em todos os setores conhecidos, está sendo negociado por muito menos do que Dogecoin, Pepe e Shiba Inu... uau!”

Segundo Edwards, investir nas ações de IonQ (IONQ), Rigetti Computing (RGTI), Quantum Computing Inc (QUBT) e D-Wave Systems (QBTS) é como ter comprado bitcoin por US$ 500 dólares em 2016, quando a capitalização total de mercado da criptomoeda era de US$ 10 bilhões.

Exceto pelas ações da IonQ, todas as demais superam amplamente o desempenho do bitcoin em 2024.

Corrida pela supremacia quântica

Edwards revela que a China é o país que mais investe em computação quântica atualmente, com um orçamento total de US$ 15,3 bilhões. O montante é cinco vezes maior do que o despendido pelos Estados Unidos.

A partir da posse de Donald Trump, Edwards projeta que os Estados Unidos acelerem seus investimentos no setor para não ficarem para trás na corrida pela supremacia quântica:

“Excluindo investimentos privados, a Lei de Liderança Quântica de 2024 está sendo encaminhada imediatamente ao Senado para direcionar mais US$ 2,5 bilhões de financiamento para o desenvolvimento do setor nos próximos 5 anos.”

Com iniciativas globais de investimento público e privado no setor, estudos das firmas de consultoria McKinsey e Boston Consulting Group (BCG) preveem um crescimento exponencial nos próximos anos.

O BCG estima que há “mais de 100 casos de uso decorrentes de quatro tipos de problemas computacionais em que o processamento quântico poderia oferecer vantagens tecnológicas significativas” em relação aos sistemas atuais.

A disrupção causada pela computação quântica revolucionará setores como finanças, medicina, engenharia de materiais, IA, criptografia, segurança e privacidade de dados, entre outros.

Por sua vez, isso resultaria em “ganhos de trilhões de dólares na próxima década", segundo a McKinsey.

“Problemas hoje insolúveis, passarão a ser rapidamente solucionados", projeta Edwards. “A computação quântica resolverá problemas que ainda nem sabemos que temos.”

Mecânica Quântica

Os computadores quânticos baseiam-se em um estado que é chamado de superposição. Ao contrário da lógica binária da computação clássica, a superposição quântica permite que os sistemas mantenham diferentes estados ao mesmo tempo.

Os computadores quânticos exploram múltiplos estados em paralelo, acelerando a capacidade de processamento de dados.

“Foi assim que, nesta semana, o Google conseguiu fazer em 5 minutos um cálculo que levaria mais tempo do que a idade do nosso universo para os supercomputadores mais rápidos de hoje: ou seja, 10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 anos", afirmou Edwards.

Edwards acredita que, nos próximos 2 a 3 anos, a computação quântica testemunhará uma explosão de popularidade e casos de uso práticos, similar à da inteligência artificial (IA) após o lançamento do ChatGPT em 2022.

“Quando isso ocorrer, veremos uma rápida reavaliação da capitalização de mercado desse setor, que hoje está sendo absurdamente negociado abaixo de US$ 10 bilhões, apesar de sua taxa de crescimento insana em termos de capacidade de processamento, que não mostra sinais de desaceleração (qubits)", conclui Edwards.

O CEO da Capriole Investments mais uma vez alertou que o bitcoin não está imune à ameaça quântica. Em uma postagem anterior no X, Edwards fez um apelo à comunidade cripto para mobilizar os desenvolvedores do bitcoin a criarem um algoritmo resistente ao poder computacional dos computadores quânticos.

Satoshi Nakamoto antecipou a revolução quântica já em 2010 e deixou uma orientação à comunidade sobre como lidar com a possível quebra do algoritmo criptográfico do bitcoin.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas do BTG Pactual e a curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok