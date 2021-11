Investir em Bitcoin diretamente pode ser melhor do que ações da Coinbase

Os investidores podem ficar em melhor posição ao possuir bitcoin diretamente em vez de comprar ações da Coinbase Global (COIN), afirmou a Mizuho Securities USA aos seus clientes em uma nota na última quinta-feira, 11. Segundo a empresa, fazendo isso os investidores podem evitar ventos contrários já esperados, incluindo o aumento da concorrência e a contínua "comoditização das corretoras de criptomoedas".

A Mizuho tem uma recomendação neutra sobre as ações da Coinbase e um preço-alvo de 300 dólares para as ações da Coinbase, que são negociadas atualmente por cerca de 339 dólares cada.

O analista Dan Dolev também afirmou que a compressão de receita continua sendo um obstáculo para a Coinbase e "não se limita a um tipo de condição de mercado".

A Mizuho observou que o desempenho do bitcoin e da Coinbase têm sido semelhantes desde o IPO da corretora em 14 de abril, com o bitcoin subindo cerca de 2% desde então e as ações da Coinbase subindo quase a mesma quantidade.

O preço das ações da Coinbase caiu no início desta semana depois que os resultados do terceiro trimestre não cumpriram as expectativas. As ações subiram cerca de 3% na quinta-feira, 11.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

