Ações da Coinbase despencam após queda em receita trimestral

As ações da Coinbase, negociadas na bolsa norte-americana Nasdaq, caíram cerca de 10% no pregão da terça-feira, 9, depois que a corretora de criptomoedas informou que sua receita no terceiro trimestre foi de apenas 1,24 bilhão de dólares, contra a estimativa de 1,61 bilhão de dólares, de acordo com a FactSet. O lucro ajustado por ação para o trimestre também foram de 1,62 dólar contra as expectativas de 1,81 dólar.

A Coinbase registrou 1,1 bilhão de dólares em receita de transações no terceiro trimestre, em comparação com 1,9 bilhão de dólares do segundo trimestre, declarou a empresa.

O volume de transações do terceiro trimestre foi de 327 bilhões de dólares, valor bem abaixo dos 462 bilhões de dólares do segundo trimestre.

A Coinbase teve 7,4 milhões de usuários mensais de transações do varejo (MTUs) no terceiro trimestre, abaixo dos 8,8 milhões do segundo trimestre, mas acima dos 2,1 milhões no mesmo trimestre no ano anterior.

Quanto às suas perspectivas, a Coinbase disse que "embora tenhamos entrado no terceiro trimestre com condições de mercado cripto mais suaves, impulsionadas pela baixa volatilidade e queda dos preços de criptoativos, as condições de mercado melhoraram significativamente no final do trimestre, o que continuamos a ver no início do quarto trimestre."

A empresa havia alertado anteriormente que seu número de MTUs e o volume de transações seriam menores no terceiro trimestre do que no segundo.

As ações da Coinbase caíram cerca de 10% no pregão de terça-feira, 9, para 315 dólares, após a divulgação dos resultados. Elas ainda estão cerca de 26% acima de seu preço de referência de 250 dólares. Mas estão abaixo do preço de abertura de 381 dólares.

A Coinbase relatou que a porcentagem do volume total de transações proveniente do bitcoin continuou a diminuir, caindo de 24% para 19% no segundo trimestre e 39% no primeiro trimestre. O volume de transações de ether caiu de 26% no total do segundo trimestre para 22% no 3º trimestre. Enquanto isso, o volume de transações para outros criptoativos aumentou de 50% do total no segundo trimestre para 59% no terceiro trimestre.

A receita de assinatura e serviços do terceiro trimestre subiu 41% no trimestre, para 145 milhões de dólares, em comparação aos 103 milhões de dólares do segundo trimestre.

A Coinbase afirmou em sua declaração de lucros que a atividade recente na compra de criptomoedas se origina mais de utilidades do que de pura especulação.

A corretora espera lançar uma funcionalidade para NFTs nos próximos trimestres, acrescentando que os negócios com NFTs têm potencial para se tornarem maiores do que seus negócios com criptoativos.

Sobre os ETFs, a Coinbase tem uma visão positiva e diz que eles aumentarão o interesse geral da indústria e a adoção. A empresa acrescentou que está conversando sobre como pode apoiar a adoção mais ampla dos ETFs em todo o setor.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

