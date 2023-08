Investidores retiram R$ 275 milhões de fundos de criptomoedas após perdas no mercado

Na última semana, investidores institucionais retiraram R$ 275 milhões de fundos com exposição a criptomoedas, de acordo com informações divulgadas pela CoinShares em um relatório publicado na última segunda-feira, 21. A empresa aponta como possível motivo a demora na aprovação de um ETF ligado ao preço à vista do bitcoin nos Estados Unidos.

Entre os dias 7 e 13 de agosto, os institucionais aportaram R$ 143 milhões em fundos cripto, atraídos pelos números da inflação nos Estados Unidos vindo abaixo do esperado. Na semana passada, no entanto, os institucionais retiraram quase o dobro dos fundos de criptomoedas, refletindo um período negativo para o mercado.

Os fundos com exposição à valorização do bitcoin exibiram fluxo negativo de R$ 210,2 milhões na semana passada. O total de ativos sob gestão (AUM, na sigla em inglês) dos fundos apostando na queda do bitcoin também exibiu queda, após a retirada de R$ 10,9 milhões em uma semana.

O interesse por fundos expostos a criptomoedas alternativas ao bitcoin, as chamadas altcoins, também caiu na última semana. Fundos cripto ligados ao preço do Ethereum e do litecoin exibiram respectivas quedas em AUM de R$ 44,7 milhões e R$ 3 milhões.

Outros instrumentos de investimento listados pela CoinShares, como fundos multiativos, somaram saídas de R$ 12,4 milhões. As exceções da semana passada foram os fundos cripto indexados ao XRP e à Cardano , que exibiram crescimento em AUM de R$ 5,96 milhões e R$ 500 mil, respectivamente.

Brasileiros sacam R$ 5 milhões

Em uma semana de retiradas dos fundos com exposição a criptomoedas, os brasileiros seguiram o fluxo internacional e sacaram R$ 5 milhões desses instrumentos de investimento. Apesar do fluxo negativo, o Brasil exibiu um dos movimentos mais brandos de saque na semana passada.

A Austrália e a Suíça foram na contramão e, juntos, investidores destes países acrescentaram R$ 17,9 milhões em AUM aos fundos cripto disponíveis. As maiores quedas em AUM foram vistas nos fundos de criptomoedas do Canadá, que registraram saídas de R$ 178,4 milhões. No acumulado anual, os canadenses já retiraram R$ 661 milhões de fundos desse tipo.

Já a Alemanha registrou a segunda maior queda em AUM nos fundos cripto, com retiradas somando R$ 55 milhões em uma semana. Em 2023, porém, o país registra R$ 879,6 milhões em aportes nesses instrumentos de investimento.

