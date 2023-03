Investidor volta a morar com os pais após perder tudo com NFTs ligados a Paul Pogba

O mensageiro turco Bernat Kurnaz, de 26 anos, afirma que foi vítima de um esquema de tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) que contou com a divulgação de Paul Pogba, um dos maiores nomes do futebol mundial. Após perder o equivalente a três meses de salário com o investimento e adquirir uma dívida, ele precisou voltar a morar com os pais.

Kurnaz relatou o caso em uma entrevista para o site The Athletice. Segundo ele, um primo o procurou com a proposta de investir em uma coleção de tokens chamada Cryptodragons, que havia sido promovida por Pogba em suas redes sociais. O jovem obteve um empréstimo de US$ 2 mil de um banco e investiu nos criptoativos, mas acabou perdendo todo o dinheiro depois do valor desses ativos ter despencado, acompanhando o momento ruim do mercado ao longo de 2022.

Pogba é um dos jogadores de futebol mais seguidos do mundo nas redes sociais, com 57 milhões de seguidores no Instagram e 10 milhões no Twitter. No post em que o atleta divulgou a coleção de NFTs e anunciou uma parceria com os criadores, ele incluiu a hashtag #ad, indicando que ele foi pago para compartilhar o projeto.

O Cryptodragons envolve a venda de NFTs de "ovos" de dragão que então eclodem e se tornam em dragões de diferentes classes, da comum à lendária, cada uma com um diferente valor agregado. Os dragões podem ser usados em lutas virtuais e para criar novos ovos, que são vendidos como criptoativos.

Kurnaz disse que "a principal da gente ter investido foi o Pogba. Não foi como se alguém tivesse se passado por ele na internet. Ele fez vídeos sobre isso. Nós pensávamos que ele deveria conhecer as pessoas por trás disso, que era algo legítimo". Segundo o The Athletic, outros investidores que perderam dinheiro com os criptoativos disseram que só investiram devido ao apoio de Pogba.

Na época do lançamento, os NFTs eram comprados por cerca de 35 ethers, ou US$ 168 mil na cotação da época. Entretanto, entre o fim de 2021 e o início de 2022, os tokens passaram por uma rápida e forte desvalorização, resultando em grandes perdas para os investidores. Desde então, o volume de negociaçao ronda o zero.

Kurnaz observou que "meu primo me avisou sobre os riscos. Ele me disse que haveria alguns riscos, mas eu os aceitei". A situação financeira do jovem se agravou devido à situação econômica ruim na Turquia, dificultando a recuperação das suas perdas: "Eu não consigo ganhar nada. Não consigo fazer nada. Eu estou apenas trabalhado, trabalhando, trabalhando [para pagar as dívidas]".

