Investidor misterioso lucra R$ 3 milhões em cinco meses com criptomoedas meme

Um investidor desconhecido chamou a atenção do mercado nesta semana não apenas por ter lucrado mais de US$ 642 mil (R$ 3,21 milhões, na cotação atual) investindo em criptomoedas meme, mas também pelas estratégias adotadas por ele. O endereço usado para as operações foi identificado por um usuário no Twitter com o nome de Crypto Nova.

O post sobre o investidor se referiu a ele como uma das "baleias com maior lucratividade" da história. O termo baleia é usado para se referir a investidores que possuem grandes quantias de um ativo, alta lucratividade e capacidade de realizar grandes operações de investimento. O post destacou que o investidor misterioso teve lucros de 10.000% em cinco meses.

Na visão do usuário Crypto Nova, "cada ganho e perda é perfeitamente administrada" pelo investidor. As movimentações dele, que podem ser verificadas a partir do seu endereço de carteira, mostram que ele focou em investir nas chamadas criptomoedas meme, que não possuem um valor intrínseco mas ganham popularidade e valorizam a partir da associação com algum meme popular.

Os maiores ganhos ocorreram com a Refund - que não é uma criptomoeda meme mas foi lançada recentemente -, em que ele teve um ganho de US$ 347 mil - e com as criptomoedas meme Pepe e Wojak, com lucros de US$ 251 mil e US$ 94 mil, respectivamente.

Já as suas maiores perdas ocorreram investindo em Ribbit - com prejuízo de US$ 12 mil - e TokenBot - com perda de US$ 391. Os números mostram que o investidor também não está imune dos riscos apresentados pelo mercado cripto, com potencial tanto para grandes ganhos quanto para grandes perdas. Entretanto, o post no Twitter destacou alguns diferenciais importantes na estratégia do investidor.

Estratégia de investimento em criptomoedas

O primeiro ponto destacado é que o investidor possui origens "humildes". Até o início de 2023, o endereço era considerado uma "sardinha", termo que se refere a pequenos investidores do mercado e que costuma ser o oposto de uma baleia. Até 19 de janeiro, ele tinha um saldo de US$ 15 mil na sua conta.

Cinco meses depois, o valor chegou à casa de US$ 847 mil, com a maior parte desse valor já sendo de lucros realizados. O usuário Crypto Nova se referiu a ele como "uma baleia que se tornou baleia pelo seu desempenho e não porque já o era de outras fontes de receita, que é o caso da maioria desses investidores".

3) Whale 0x743 his track record is nothing short of phenomenal. What makes him different than most whales is that almost all his trades are 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘇𝗲𝗱. There are plenty of whales in the market but not all of them are necessarily good traders. pic.twitter.com/xgrpCbSdti — Crypto Nova (@CryptoGirlNova) May 24, 2023

Outro ponto destacado é a capacidade e a velocidade do investidor de concretizar os seus lucros, vendendo as criptomoedas compradas em um momento em que ainda há uma lucratividade garantida. "Há muitas baleias no mercado, mas nem todas são necessariamente bons investidores", destaca o post.

Em geral, o investidor misterioso não aderiu à estratégia de "buy and hold", quando um ativo é adquirido e então deixa de ser movimentado por um período maior de tempo, apostando em ganhos ainda maiores. A decisão parece ter sido correta com criptomoedas meme, mas o pensamento de longo prazo também tem rendido frutos com projetos mais consolidados, caso do bitcoin e do ether.

Um último ponto citado no post é que o investidor "não realizou nenhuma compra muito maluca", focando em adquirir quantias relativamente pequenas de criptomoedas meme, esperando uma valorização mais intensa e então se desfazendo dos ativos. A combinação dessas estratégias, afirma o post, mostra uma "disciplina e bom comportamento de investimento", o que nem todos os investidores do mercado cripto acabam tendo, podendo resultar em mais perdas do que ganhos.

