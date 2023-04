Investidor lucra US$ 1 milhão com criptomoeda meme, mas pode ficar sem o dinheiro

O PEPE, uma criptomoeda inspirada no meme Pepe the Frog, se tornou a mais nova queridinha de investidores no mercado, com uma valorização de mais de 10.000% nos últimos dias. O projeto acabou atraindo investidores e gerando altos lucros para quem comprou o ativo cedo, mas não há garantia de que esses ganhos serão concretizados.

De acordo com o site Decrypt, um investidor teria tido um dos ganhos mais significativos com o PEPE até o momento. Em 15 de abril, ele trocou 0,125 ether - equivalente a US$ 250 - por 5,9 trilhões de unidades do ativo. Quatro dias depois, essa mesma quantidade era equivalente a US$ 1,02 milhão (R$ 5,18 milhões, na cotação atual).

Entretanto, a falta de liquidez em torno do PEPE pode acabar impossibilitando a realização desse lucro, que ocorre quando um investidor vende os ativos que possui e obtém efetivamente os ganhos. Para o analista Grzegorz Drozdz "com 5,9 trilhões de tokens PEPE em seu portfólio, levaria 46.200 anos para liquidar esses ativos, assumindo uma demanda não decrescente".

“Qualquer tentativa de sair da posição mais rapidamente pode levar o preço a cair até mesmo abaixo do nível de compra”, avaliou Drozdz, da empresa Conotoxia, ao Decrypt. Ou seja, caso o investidor tente vender todas as unidades da criptomoeda meme agora, ele pode gerar uma desvalorização tão grande do ativo que o seu lucro seria bem menor.

Já o analista Adrian Hetman disse ao Decrypt que há outro problema: a maior parte da liquidez em torno do PEPE está concentrada nos chamados automated market maker (AMM, na sigla em inglês), espécie de robô que cria contratos inteligentes com pares de negociação para criar uma cotação entre dois ativos.

"O valor da venda representa uma parcela significativa da liquidez geral do pool, resultando em um spread considerável durante a negociação. Consequentemente, os lucros não serão próximos do valor padrão que se esperaria ao vender no preço atual", explicou.

O que é a criptomoeda PEPE?

O PEPE foi lançado em 2023 como uma referência a um dos memes mais conhecidos da internet, o Pepe the Frog, um sapo com corpo humanoide que acabou sendo apropriado por diversos grupos extremistas, mas que ainda é usado em outros contextos nas redes sociais.

Os criadores prometem que o PEPE seria "a maior memecoin de todas", e que a criptomoeda vai substituir as cripto memes mais conhecidas do mercado, o dogecoin e a shiba inu, ambas ligadas ao meme Doge, de um cachorro da raça Shiba Inu.

A popularidade em torno do ativo também abriu margem para os chamados "ataque sanduíche". Nele, a transação de um usuário é manipulada pelos bots, que compra o mesmo ativo antes do investidor e então o vende para a vítima por um preço levemente maior, obtendo lucro com a operação. A busca pelo PEPE também fez os preços das taxas da Ethereum dispararem 10 vezes, de US$ 1 para US$ 10.

