Investidor que comprou 31 centavos em Ethereum há 8 anos tem lucro de US$ 3,7 milhões

No mesmo dia em que a Ethereum completou o seu aniversário de oito anos, um usuário reativou sua carteira de criptomoedas congelada desde a estreia da criptomoeda no mercado, na chamada oferta inicial de moeda (ICO, na sigla em inglês). Na época, ele gastou US$ 0,31 para comprar 2 mil ethers, que equivalem hoje a US$ 3,7 milhões.

A movimentação foi identificada pelo site LookOnChain e divulgada no último domingo, 30, mesmo dia em que o projeto celebrou seu oitavo aniversário. De acordo com a empresa, a carteira e todos os seus ethers não registraram nenhuma movimentação durante todos esses anos.

Entretanto, o dono da carteira não realizou um movimento que era esperado por muitos investidores: o de vender ao menos uma parte dos ethers adquiridos e, assim, embolsar um lucro milionário ao apostar na Ethereum anos atrás. Na verdade, a decisão foi de continuar acreditando no potencial do projeto.

Staking de ether

Segundo a LookOnChain, o dono da carteira digital retirou apenas uma parte do total de ethers armazenados - 641 unidades da criptomoeda - e começou a usá-los em operações de staking. O staking é uma espécie de renda passiva no mercado de criptomoedas.

Nele, um usuário deposita os ativos em um blockchain ou então em uma corretora que fará o depósito por ele. Em troca, ele recebe uma quantia mensal como remuneração pelo depósito. O funcionamento da operação está ligado ao atual sistema de prova de participação da Ethereum, ou proof-of-stake.

Em vigor no blockchain desde setembro do ano passado, a prova de participação demanda que usuários interessados em atuar como validadores de movimentações na rede depositem uma quantidade fixa de ethers. Em troca, eles passam a poder realizar as validações, ganhando recompensas em ether.

Em abril deste ano, a Ethereum passou por uma nova atualização, a Shanghai, que passou a permitir os saques dos ethers depositados e enviados como recompensa. Desde então, o projeto conseguiu atrair ainda mais validadores, chegando a um novo recorde de ether em staking.

