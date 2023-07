2ª maior criptomoeda do mundo faz 8 anos: 'não comprei e perdi a oportunidade', diz CEO da Binance

A comunidade de criptomoedas se reuniu para comemorar o oitavo aniversário da rede Ethereum – faz exatamente oito anos que a Fundação Ethereum lançou a rede oficialmente.

Em 30 de julho de 2015, o ex-CCO da Fundação Ethereum, Stephan Tual, escreveu uma postagem em um blog, anunciando oficialmente que a rede havia sido lançada.

"A visão de um 'computador mundial' à prova de censura que qualquer pessoa pode programar, pagando exclusivamente pelo que usa e nada mais, agora é uma realidade", escreveu ele.

Para você que adora ler notícias de crypto, a Mynt é o aplicativo ideal para você. Invista e aprenda sobre crypto ao mesmo tempo com conteúdos descomplicados para todos os públicos. Clique aqui para abrir sua conta.

Oito anos depois, a Ethereum e sua moeda nativa, o ether, cresceram e se tornaram o segundo maior criptoativo do mercado, ostentando uma capitalização de mercado de US$ 225 bilhões e mais de 1.900 desenvolvedores ativos mensalmente.

8 anos de crescimento

Os membros da comunidade celebraram a ocasião compartilhando boas lembranças e fazendo uma retrospectiva do preço do ether e do desenvolvimento e do crescimento da rede desde o início de suas operações.

O apresentador da Bankless DAO, Ryan Sean Adams, observou que a Ethereum supostamente possui US$ 400 bilhões em valor assegurado, US$ 3,6 bilhões em lucros anuais e um total de 17,8 milhões de blocos de ativos digitais.

Happy birthday Ethereum! 🎂 $400 billion in secured value, $3.6 billion in annualized profits, and a total of 17.8 million blocks of uncensorable digital property. Not bad for an 8 year old. — RYAN SΞAN ADAMS - rsa.eth (@RyanSAdams) July 30, 2023

"Feliz aniversário Ethereum! US$ 400 bilhões em valor assegurado, US$ 3,6 bilhões em lucros anualizados e um total de 17,8 milhões de blocos de propriedade digital sem censura. Nada mal para uma criança de 8 anos", publicou Ryan Sean Adams.

Usando o aniversário da rede como uma oportunidade para relembrar seu testemunho do nascimento da rede, o CEO da Binance, Changpeng Zhao, postou uma publicação no X contando sobre a época em que o cofundador da Ethereum, Vitalik Buterin, esteve com ele em Tóquio nos meses que antecederam o lançamento da Ethereum.

CZ disse que Buterin falava sobre a Ethereum "sem parar" na época e fez piada por ter perdido a oportunidade de comprar ether próximo ao lançamento da rede. "Se eu tivesse comprado ether naquela época, talvez não tivesse tido a necessidade ou a motivação para iniciar a Binance. Quem sabe?", brincou ele.

On this 8th birthday of #Ethereum, a little throw back to May 2, 2015, in Tokyo🇯🇵, just before #ETH was officially born. @VitalikButerin stayed in my apartment in Tokyo during this trip. He was already working on and talking about ETH non-stop. And I still missed (didn't buy)… pic.twitter.com/84B6KN73Qf — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) July 30, 2023

"Neste 8º aniversário da Ethereum, uma memóriaa retrospectiva de 2 de maio de 2015, em Tóquio, pouco antes do ether nascer oficialmente. Vitalik Buterin ficou em meu apartamento em Tóquio durante essa viagem. Ele já estava trabalhando no projeto e falava sobre a Ethereum sem parar. E eu ainda perdi a oportunidade (não comprei)...", disse Changpeng Zhao no Twitter.

O maximalista do bitcoin Udi Wertheimer comemorou a ocasião com uma pitada de humor, referindo-se à rede Ethereum como sua "sidechain favorita do bitcoin."

Happy birthday Ethereum! My favorite bitcoin sidechain 🧡 — Udi Wertheimer (@udiWertheimer) July 30, 2023

"Feliz aniversário Ethereum! Minha sidechain favorita do bitcoin", publicou.

A Ethereum foi cofundada por várias figuras proeminentes da indústria. Além de Buterin, participaram do desenvolvimento do projeto Charles Hoskinson, Gavin Wood, Joseph Lubin e Anthony Di Iorio.

Ao permitir que os desenvolvedores criassem contratos inteligentes e desenvolvessem novos aplicativos baseados em blockchain, a Ethereum tornou-se parte integrante do boom da oferta inicial de moedas no final de 2017 e da explosão de protocolos de finanças descentralizadas (DeFi) em 2020, no que é lembrado como o "verão DeFi".

It was 8 years ago today, we launched #ethereum from a small office in Waldemarstraße 37A in Berlin What a journey its been since then? It became the most widely used cryptocurrency network, switched to PoS and spawned many alt-L1s and L2s 🦄Excited for what the future brings! pic.twitter.com/bmgcjTVLbE — Lefteris Karapetsas | Hiring for @rotkiapp (@LefterisJP) July 30, 2023

"Hoje faz 8 anos que lançamos a Ethereum em um pequeno escritório na Waldemarstraße 37A, em Berlim. Que jornada foi essa desde então? Ela se tornou a rede de criptomoedas mais usada, mudou para PoS e gerou muitas alt-L1s e L2s. Animado com o que o futuro nos reserva!", disse Lefteris Karapetsas no Twitter.

Pouco mais de um ano depois do verão DeFi, o ether atingiu seu recorde histórico de US$ 4.878 em 10 de novembro de 2021. No momento em que este artigo foi escrito, o ether estava mudando de mãos por US$ 1.869.

Mais recentemente, os entusiastas de criptomoedas testemunharam a implementação bem-sucedida da atualização Merge em 15 de setembro de 2022, que viu a transição da rede de um mecanismo de consenso de prova de trabalho para um mecanismo de consenso de prova de participação – reduzindo o consumo de energia da rede e desbloqueando recompensas de staking para validadores e investidores.

Para você que adora ler notícias de crypto, a Mynt é o aplicativo ideal para você. Invista e aprenda sobre crypto ao mesmo tempo com conteúdos descomplicados para todos os públicos. Clique aqui para abrir sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok