Investidor anônimo ultrapassa MicroStrategy e chega a US$ 4 bi em bitcoin

Um grande investidor de criptomoedas, cuja identidade não é conhecida, aproveitou a queda recente nos preços do bitcoin e comprou milhões de dólares do maior ativo digital do mundo. O volume de compras foi tão grande que ultrapassou a quantidade de bitcoin em posse da MicroStrategy e se tornou a terceira maior carteira de bitcoin do mundo - atrás apenas das carteiras das corretoras Binance e Bitfinex.

As movimentações da "baleia", como são chamados os grandes investidores do mundo cripto, se intensificaram muito nas últimas semanas, e a cada nova queda nos preços, o endereço recebia novas unidades do ativo. "Ele começou a comprar na queda de US$ 69.000 para US$ 63.000, e comprou a cada nova queda desde então, até os US$ 36.000", divulgou o analista "VentureFounder", no Twitter.

"Graças à uma estratégia de comprar com inteligência a cada nova queda, ao invés de sair comprando loucamente, a carteira investiu US$ 2,76 bilhões e comprou mais bitcoin do que [Michael] Saylor fez com US$ 3,75 bilhões", explicou o especialista.

Segundo dados do site BitInfoCharts, a compra mais recente, de 160 bitcoins por cerca de US$ 5 milhões, levou a carteira para o pódio no ranking dos endereços com mais bitcoin no mundo. Ao todo, a carteira agora soma 125.716 BTC, contra 124.391 BTC da MicroStrategy. Somente nesta semana, o investidor misterioso já comprou mais de 1.700 bitcoins.

“Finalmente, essa entidade superou Saylor: a 3ª maior carteira de bitcoin adicionou outros 488 BTC desde a última sexta-feira, por US$ 18 milhões. Esta carteira comprou 16.576 BTC desde o topo de US$ 69.000, agora detém 124.487 BTC com uma base de custo de US$ 22.000 por bitcoin, contra 124.391 de Saylor, com uma base de custo de US$ 30.000”, completou o analista, no momento em que a carteira assumiu a terceira colocação do ranking.

Finally this entity surpassed #Saylor: The 3rd largest #Bitcoin whale wallet added another 488 #BTC Friday & today at $36.4k for $18M This wallet bought 16,576 BTC since $69k top, now holds 124,487 BTC with cost basis of $22k per BTC vs 124,391 of Saylor with cost basis of $30k pic.twitter.com/v6e6I5rp1u — venturefoundΞr (@venturefounder) January 25, 2022

Como a identidade do proprietário da carteira não é conhecida, é impossível saber se ela pertence à uma pessoa, um grupo de pessoas, uma empresa, um fundo ou coisa do tipo. Carteiras de corretoras cripto com capacidade econômica de comprar tanto bitcoin, entretanto, já são conhecidas, o que reduz consideravelmente a chance de que a agora terceira maior carteira de bitcoin do mundo pertença à alguma empresa deste setor.

Em relação à MicroStrategy, o fato de ter a terceira ou quarta maior carteira do mundo é irrelevante. O investimento na criptomoeda é parte da estratégia de alocação das reservas da companhia, que já declarou não se preocupar com a queda no preço do ativo, complementando que não pretende se desfazer de nenhuma unidade dos seus bitcoins.

