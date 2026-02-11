Bolsas europeias caem com balanços mistos e tensão no setor de tecnologia

Os mercados europeus fecharam em queda nesta quarta-feira, 11, após uma nova rodada de resultados corporativos trazer sinais diferentes entre os setores. O índice pan-europeu Stoxx 600 recuou cerca de 0,2%, com a maioria das principais bolsas operando em território negativo.

O setor de tecnologia foi o principal detrator do desempenho das bolsas europeias, liderado por uma queda histórica nas ações da Dassault Systèmes. A fabricante de software francesa viu seus papéis despencarem quase 20%, no seu pior dia de negociação na história, segundo fontes consultadas pela Reuters.

A queda foi motivada por resultados trimestrais abaixo das expectativas e pela crescente preocupação dos investidores sobre como os novos modelos de inteligência artificial (IA) podem desestruturar negócios tradicionais de software, acrescentaram os analistas ouvidos pela agência.

IA movimenta venda de ações

Em contrapartida, a euforia com a infraestrutura necessária para a IA impulsionou a Siemens Energy. A empresa alemã viu seu lucro líquido quase triplicar para 746 milhões de euros no primeiro trimestre fiscal, impulsionada por uma demanda robusta vinda da expansão de data centers.

As ações da Siemens saltaram 6% em Frankfurt, consolidando a empresa como uma das beneficiárias diretas da corrida pelo hardware de IA, na visão de especialistas ouvidos pela CNBC.

O setor de seguros também sentiu o impacto da inovação tecnológica, registrando quedas após o lançamento de uma ferramenta de IA generativa pelo corretor Insurify, o que levou o Barclays a rebaixar a recomendação para o setor na Europa.

Outros dados relevantes e perspectivas

Além dos destaques em consumo e tecnologia, outros balanços movimentaram o pregão, como o do banco alemão Commerzbank, que anunciou um lucro operacional recorde de 4,5 bilhões de euros, superando suas metas financeiras. No entanto, suas ações operaram em queda de 4,2%.

A Lufthansa, no setor de transportes, registrou perdas de 3,3% em meio ao anúncio de paralisações de pilotos previstas para esta quinta-feira, 12, devido a disputas previdenciárias, de acordo com fontes ouvidas pela CNBC.

Enquanto a maioria dos índices europeus recuava, o FTSE 100 de Londres divergiu da tendência ao subir 0,3%. Analistas procurados pela CNBC pontuam que esse movimento foi sustentado por uma migração de investidores para ações de mineração e energia, buscando ativos de menor risco diante da volatilidade.

No cenário global, os investidores permanecem cautelosos e monitoram a divulgação de dados de emprego nos Estados Unidos (EUA), o Payroll, que devem influenciar o sentimento dos mercados nas próximas sessões. Após serem adiadas, as informações serão divulgadas hoje.