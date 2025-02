Hackers fingem ser príncipe herdeiro da Arábia Saudita e criam golpe com criptomoeda

O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, foi envolvido nesta segunda-feira, 17, em um novo golpe no mercado de criptomoedas. Um grupo de hackers conseguiu invadir uma conta do governo do país no X, antigo Twitter, e se passou pelo próximo líder saudita.

O golpe começou quando os hackers obtiveram acesso à conta da Conferência de Leis Sauditas, um evento anual no país voltado para o mundo jurídico. Em seguida, eles publicaram diversas declarações que supostamente teriam sido feitas por bin Salman, promovendo o ativo.

A criptomoeda meme usada para o golpe foi a FALCON, descrita pelos golpistas como a "Memecoin Oficial da Arábia Saudita". Eles também divulgaram os endereços de contratos inteligentes que, em teoria, permitiriam identificar e monitorar o projeto e sua validade.

Pouco depois dos posts, a Conferência de Leis Sauditas fez um post no LinkedIn informando que teve a sua conta no X hackeada e que aconselhava os usuários a não acreditar em qualquer informação divulgada pelos golpistas. "Qualquer conteúdo publicado pela conta não representa nossa posição oficial".

"Nós confirmamos que estamos trabalhando urgentemente para retomar o controle da conta e negamos a responsabilidade por qualquer post não autorizado feito nesse período. Nós pedimos desculpas aos nossos seguidores pelo inconveniente e pedimos que tenham cautela e não engajem com qualquer conteúdo suspeito", destacou.

Pouco tempo depois, as publicações feitas pelos golpistas foram deletadas. Ainda não há informações sobre quantos investidores foram vítimas do golpe e possíveis valores perdidos. A ação também ocorre em meio à polêmica envolvendo uma criptomoeda meme divulgada por Javier Milei.

O presidente da Argentina chegou a apoiar o projeto Libra, o que fez o ativo saltar e atrair milhões em investimentos. Entretanto, o ativo rapidamente perdeu quase todo o seu valor e Milei deletou a publicação sobre a criptomoeda, com analistas apontando que o caso pode ter sido um golpe de rug pull.

Desde que o presidente dos Estados Unidos Donald Trump lançou a sua criptomoeda meme própria em janeiro, o mercado tem se entusiasmado com projetos de memecoins de políticos. Em alguns, porém, isso abriu espaço para golpes com ataques hackers em contas nas redes sociais para divulgar ativos falsos.

