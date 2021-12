Goldman Sachs: mercado de opções impulsionará adoção às criptomoedas

O Goldman Sachs, peso-pesado de Wall Street, afirmou que o próximo grande desenvolvimento para as criptomoedas será nos mercados de opções de liquidez, ao passo que empresas tradicionais do mercado financeiro entrem para a classe de ativos, que cresce rapidamente.

“Vemos muita demanda para hedging do tipo mais derivativo”, afirmou Andrei Kazantsev, head global de negociações cripto no Goldman Sachs. “O próximo passo que vislumbramos é o desenvolvimento de mercados de opções”.

Kazantsev descreveu os derivativos de criptomoedas como “a infância do escopo dos produtos” quando comparados com mercados mais tradicionais como ações ou negociações estrangeiras.

O mercado de opções do bitcoin já obteve crescimento rápido nos últimos dois anos.

Os juros em aberto nas opções de bitcoin, ou o valor total de contratos devedores, ficou em aproximadamente 12 bilhões de dólares, segundo dados da Skew, uma subsidiária da Coinbase que acompanha dados de mercados derivativos de criptomoedas. Até a primeira metade de 2020, o mercado raramente excedia os 2 bilhões de dólares.

- Gráfico demonstrando o total de contratos em aberto de opções de bitcoin Gráfico demonstrando o total de contratos em aberto de opções de bitcoin

Investidores usam as opções de criptomoedas para se proteger de riscos ou obter exposição adicional ao mercado. As opções são um tipo de instrumento financeiro chamado de “derivativo’, que obtém seu valor a partir do preço de outro ativo — nesse caso, as criptomoedas.

“Podem haver fundos de títulos de ações que têm exposição a uma ação que possui bitcoin”, explicou Kazantsev. “Para fazer o hedge dessa exposição, eles podem negociar futuros contra isso. Para eles, ao invés de rebalancear o portfólio de forma dinâmica, o que eles realmente querem fazer é proteger o longo prazo, e saber o lado negativo que podem ter. É aí que as opções se tornam realmente importantes”.

“Existem possibilidades mais versáteis para fazer o hedge de exposições específicas com opções do que apenas com os futuros”, acrescentou Kazantsev.

No início do ano, o Goldman Sachs restabeleceu uma mesa de negociação de criptomoedas, por conta do aumento do interesse de seus clientes, que incluem fundos de hedge, patrimoniais e outras gestoras institucionais.

A mesa foi configurada para promover a liquidez principal para as negociações livres e de futuros da CME Group. A liquidez principal significa que o Goldman Sachs toma o outro lado da negociação de compra ou venda, resultando em uma nova posição de risco nas posses internas do banco.

Kazantsev afirma que o processo permite que o Goldman Sachs execute negociações com valores maiores.

“Estamos ativos para promover liquidez e tomar risco por nossos clientes e pelo mercado”, afirmou Kazantsev.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

