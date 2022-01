Goldman Sachs: 'cripto sofrerá com tendências do mercado tradicional'

A queda recente dos preços de criptoativos mostra que a adoção em massa pode ser uma “faca de dois gumes”, disse o Goldman Sachs em um relatório nessa quinta, 28.

Desde novembro, o banco nota que o mercado cripto caiu 40%. A queda é única, no sentido em que foi causada por fatores macroeconômicos, ou seja, fatores fora dos mercados digitais, escreveu o Goldman Sachs.

A adoção em massa pode aumentar valuations, mas ao mesmo tempo vai também aumentar correlações com outras variáveis do mercado financeiro, reduzindo os benefícios da diversificação de comprar ativos digitais, segundo os analistas liderados por Zach Pandl.

O declínio no preço do bitcoin foi correlacionado com “a queda em ações de tecnologia com baixo lucro e IPOs recentes”, que reagiram negativamente ao movimento do Fed ao aumento das taxas de juro, disse o relatório.

O bitcoin está no centro de recentes rotações entre classes de ativos, disse o Goldman, já que é visto positivamente como uma alternativa à inflação e setores de tecnologia de ponta, e seja negativamente correlacionado com taxas de juro real e o valor do dólar norte-americano.

Quedas bruscas nos preços dos tokens resultaram em liquidações e um declínio em emprestar das plataformas DeFi - que usam moedas como seguro - assim como o sistema financeiro tradicional, o banco acrescentou.

Desenvolvimentos na tecnologia do blockchain, como as aplicações do metaverso, podem causar um “vento favorável secular” para certos ativos digitais ao longo do tempo, mas eles não serão “imunes às forças macroeconômicas”, como políticas monetárias mais firmes, disse o banco.

Texto traduzido e republicado com autorização da Coindesk

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok