Goldman Sachs cria sistema de classificação e rastreamento de ativos digitais

Goldman Sachs, MSCI e Coin Metrics anunciaram em 3 de novembro a criação de um sistema de classificação de ativos digitais para aumentar a transparência dos movimentos do mercado e ajudar os investidores a analisar o ecossistema de ativos digitais. O novo sistema chama-se “Datonomy” e está disponível através de serviços de assinatura oferecidos pelas três empresas.

A nova taxonomia divide o mundo dos ativos digitais em classes, setores e subsetores de acordo com seus casos de uso para possibilitar a visualização desses ativos de maneira mais granular, disse um porta-voz do Goldman Sachs à CNBC.

O sistema destina-se a fornecer uma visão consistente do mercado, selecionar ativos usando diferentes filtros e ajudar os participantes do mercado a “entender as propriedades agregadas desses ativos em nível do portfólio”, de acordo com um comunicado.

We are thrilled to introduce datonomyᵀᴹ - a new classification system of digital assets made possible through the strategic collaboration of Coin Metrics, Goldman Sachs and MSCI.

This new taxonomy is offered as a data service by Coin Metrics, Goldman Sachs and MSCI. pic.twitter.com/CDtVcYDaU1

