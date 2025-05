Gigantes de criptomoedas entram em disputa para adquirir Circle, dona da USDC

A Ripple e a Coinbase, duas gigantes do mercado de criptomoedas, entraram em uma disputa em torno da possível aquisição da Circle, a emissora da segunda maior stablecoin pareada ao dólar do mundo, a USDC. A movimentação foi reportada pela Fortune a partir de fontes com conhecimento do tema.

Em abril deste ano, a Circle deu entrada em um pedido de oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) nos Estados Unidos, com previsão de abrir capital na bolsa de Nasdaq. Desde então, porém, a empresa também passou a avaliar uma possível aquisição.

No momento, a companhia teria realizado apenas "conversas informais" com a Ripple e a Coinbase, mas já deixou claro que buscaria um valor de compra de, ao menos, US$ 5 bilhões. A cifra está em linha com o valor de mercado projetado pela empresa para o IPO.

O movimento tem chamado a atenção de investidores pelo potencial de resultar em uma das maiores negociações da história do mercado de criptomoedas. Atualmente, a Coinbase, que é a maior corretora de criptomoedas dos Estados Unidos, já detém uma participação minoritária na Circle.

Além disso, as duas companhias compartilham parte das receitas provenientes das reservas usadas pela Circle para garantir a paridade entre a USDC e o dólar. Nesse cenário, a proximidade já existente entre as empresas pode facilitar um acordo de compra.

Por outro lado, a Ripple é uma das maiores empresas do mercado de criptomoedas e conta com uma stablecoin própria pareada ao dólar, a RLUSD. De acordo com a Bloomberg, uma oferta da companhia para comprar a Circle teria sido negada ainda em abril, mas uma nova proposta pode ter sido apresentada.

Em resposta à reportagem da Fortune sobre a possibilidade de compra, a Circle afirmou que "não está à venda" e que segue comprometida em concluir o processo de IPO. Ainda não há uma previsão de quando, exatamente, ocorrerá o processo de oferta de ações na bolsa.

A Circle foi criada em 2013 e mantém o nome original: Circle Internet Financial. Com um objetivo mais amplo de incorporar tecnologias digitais no mercado financeiro, a empresa se concentrou nos últimos anos no segmento de stablecoins, criando e emitindo a USDC.

