Circle, emissora da USDC, entra com pedido de IPO e mira valuation de até US$ 5 bilhões

A Circle, empresa responsável pela emissão da stablecoin USDC, submeteu oficialmente nesta terça-feira, 1º, o seu pedido de realização de uma oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos. A aprovação do pedido e abertura das ações no mercado americano varia de cerca de um mês para períodos maiores, dependendo do caso.

Em um comunicado enviado ao mercado, a Circle disse que tem a missão de "aumentar a prosperidade econômica global por meio da troca de valor sem atrito". A empresa ficou famosa por adotar a tecnologia blockchain e as criptomoedas para facilitar transações financeiras.

"Acreditamos que, com o advento das redes de blockchain, o sistema financeiro global pode ser reconstruído nos princípios da internet — aqueles de software aberto e redes públicas — para o benefício de toda a sociedade", disse ainda a companhia.

O comunicado destaca que "este novo sistema financeiro da internet tem o potencial de abordar as ineficiências estruturais do sistema financeiro legado, permitindo que o valor seja trocado mais rapidamente, mais barato, mais seguro e de maneiras novas e inovadoras".

O pedido da Circle informa ainda que os bancos JPMorgan e Citi auxiliarão no processo de abertura de capital. De acordo com a Fortune, a empresa estima um valor de mercado potencial de US$ 4 bilhões a US$ 5 bilhões (R$ 28,4 bilhões, na cotação atual). A tendência é que as ações estreiam na bolsa de Nasdaq, especializada em empresas de tecnologia.

A Circle foi criada em 2013 e mantém o nome original: Circle Internet Financial. Com um objetivo mais amplo de incorporar tecnologias digitais no mercado financeiro, a empresa se concentrou nos últimos anos no mercado de criptomoedas, vendo potencial no uso desses ativos.

A empresa chegou a planejar um IPO em 2021, mas desistiu dos planos. Ela ficou mais conhecida por criar a USDC, uma stablecoin pareada ao dólar. Atualmente, a USDC é uma das criptomoedas mais valiosas do mercado e é a segunda maior do seu segmento, atrás apenas da USDT, emitida pela Tether.

O pedido de IPO da Circle também ocorre em meio à expectativa de que o governo dos Estados Unidos defenderá a criação de uma regulação favorável para o segmento de stablecoins. O presidente Trump já afirmou que quer incentivar o uso de stablecoins como forma de garantir e expandir a hegemonia global do dólar.

