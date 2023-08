Gigante do mercado de criptomoedas chega a acordo para ressarcir clientes

O Digital Currency Group, maior conglomerado de empresas do mercado de criptomoedas, chegou a um acordo para ressarcir os credores da Genesis, uma empresa de empréstimo com cripto. A companhia declarou falência no início de 2023, após ser afetada pela quebra da FTX.

De acordo com documentos divulgados pelo DCG, o acordo permitirá na recuperação de 70% a 90% dos valores perdidos por credores sem seguro em equivalentes ao dólar e de 65% a 90% de recuperação para ativos digitais. Ainda será preciso definir a precificação dos ativos.

A Genesis chegou a bloquear saques de clientes em novembro de 2022, após a falência da FTX. A empresa tinha a maior parte dos seus fundos depositados na exchange, que também tinha bloqueado retiradas. No início deste ano, a Genesis acabou declarando falência, mesmo com o apoio financeiro do DCG.

Ao todo, as dívidas da Genesis somam US$ 630 milhões em empréstimos que deveriam ter sido pagos em 2023 e US$ 1,1 bilhão em notas promissórias com vencimento em 2032. O pagamento para os credores será dividido em duas parcelas, uma de US$ 328 milhões e outra de US$ 830 milhões.

DCG e Gemini

Até o momento, não está claro se o acordo resolve a atual disputa judicial entre o DCG e a corretora de criptomoedas Gemini, uma das maiores do mercado. A exchange tinha um programa de renda passiva com criptoativos que envolvia o envio dos depósitos de clientes para a Genesis, que os investia para gerar rendimentos.

A quebra da Genesis resultou no fim desse programa da Gemini, mas os ativos dos clientes foram perdidos no processo. Desde então, o DCG era acusado pelos donos da Gemini, os irmãos Winklevoss, de estar postergando e dificultando a criação de um acordo de ressarcimento.

A quebra da Genesis também gerou teorias sobre uma possível quebra do Digital Currency Group. O conglomerado reuni diversas empresas importantes no mercado cripto e a sua falência poderia ter um impacto significativo no mercado, que ainda não saiu totalmente de um mercado de baixa. Até o momento, porém, o grupo segue operando.

