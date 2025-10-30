JPMorgan lança ferramenta para gestão de fundos com tecnologia blockchain

O JPMorgan lançou nesta quinta-feira, 30, uma nova ferramenta que busca ajudar na gestão de fundos de investimento a partir da tecnologia blockchain. O novo projeto reflete um interesse crescente do gigante do setor bancário no processo de tokenização de ativos.

O projeto foi batizado de Kinexys Fund Flow e foi desenvolvido na rede blockchain própria do banco, a Kinexys. Ele será oferecido para gestores, agentes e distribuidores de fundos de investimento como forma de incentivar a tokenização desse produto financeiro.

Com a ferramenta, gestores poderão acessar dados em tempo real da atividade de investidores, reduzir reconciliações manuais de informações dos fundos e evitar atrasos no processamento de movimentações de capital, tanto de saques quanto de aportes nos fundos.

Além do lançamento, a ferramenta já foi utilizada na sua primeira transação real, envolvendo diferentes braços do JPMorgan e o administrador de fundos Citco. Da parte do banco, as áreas de gestão de ativos, private bank e ativos digitais participaram da operação.

De acordo com o banco, a Kinexys Fund Flow deverá ser oficialmente lançada no mercado no "início do ano que vem", mas sem uma data precisa de estreia até o momento. Neste mês, a IBM também lançou uma plataforma própria voltada à tokenização de ativos.

JPMorgan e cripto

O uso da tecnologia blockchain pelo JPMorgan começou em 2019, quando o banco lançou a JPM Coin, a sua criptomoeda própria. Em 2020, o banco criou a Onyx, nome dado tanto à sua divisão de ativos digitais quanto à sua rede blockchain própria. Anos depois, o nome foi alterado para Kinexys.

Desde então, o JPMorgan tem realizado operações de teste e reais para avaliar o potencial da tecnologia blockchain e a sua aplicabilidade no mercado financeiro a partir de processos de tokenização de ativos. A BlackRock e a Siemens estão entre os parceiros nessas iniciativas.

Até 2025, o JPMorgan mostrava uma resistência às criptomoedas mesmo com os seus projetos de tokenização. Entretanto, o banco mudou de posição e agora pretende oferecer investimentos em criptomoedas para os seus clientes a partir do próximo ano.

