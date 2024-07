Gestora Grayscale perde R$ 100 bilhões depois de lançar ETFs de bitcoin e Ethereum

A empresa de gestão de ativos Grayscale registrou mais de US$ 20,4 bilhões (R$ 115,11 bilhões, na cotação atual) em saques nos seus fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) à vista de bitcoin e ether desde a estreia dos produtos em janeiro e julho de 2024, respectivamente.

O ETF Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) perdeu uma média de aproximadamente US$ 137,7 milhões diariamente em quase sete meses desde seu lançamento em 11 de janeiro. Em 29 de julho, o GBTC registrou saques totais de US$ 18,86 bilhões no acumulado anual.

Em contraste, todos os outros oito ETFs de bitcoin aprovados nos Estados Unidos pela SEC junto com o fundo da Grayscale mantiveram um saldo positivo no mesmo período, ou seja, acumularam mais aportes do que saques por parte de investidores.

Desse grupo, o ETF da BlakcRock lidera com o maior investimento acumulado, atualmente detendo US$ 19,93 bilhões em bitcoin. Outros fundos de destaque incluem o da Fidelity, com US$ 9,9 bilhões, o da Ark Invest, com US$ 2,6 bilhões e o da Bitwise, com US$ 2,09 bilhões.

Já o recém-lançado Grayscale Ethereum Trust (ETHE) apresentou um desempenho comparável ao GBTC em termos de saídas de investimento. O fundo de ether perdeu US$ 1,72 bilhão nos cinco primeiros dias de negociação, elevando os saques totais nos ETFs de criptomoedas da Grayscale para US$ 20,58 bilhões.

Em 30 de julho, o analista sênior da Steno Research, Mads Eberhardt, afirmou que os saques significativos no ETF de ether da Grayscale devem diminuir até a próxima sexta-feira, 2. No entanto, Eberhardt vê as fortes saídas iniciais como uma razão para otimismo no curto prazo.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto.

“O fluxo de saques do ETF de bitcoin da Grayscale diminuiu significativamente após o 11º pregão”, disse ele. “Como o ETF de ether experimentou uma saída muito maior em relação aos AUM [ativos sob gestão], acreditamos que o pico de saída ocorrerá em algum momento desta semana".

Segundo especialistas, as perdas nos dois ETFs ocorrem porque os fundos existiam já há alguns anos, mas com um funcionamento que criava um desconto entre o preço das criptomoedas nos fundos e a cotação efetiva. Com a transição para um ETF, esse desconto deixou de existir, favorecendo os saques como forma de realização de lucros.