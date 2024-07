Fed mantém taxa de juro e evita 'queda forte' no bitcoin, que recua para US$ 65 mil

Esta quarta-feira, 31, foi marcada pela reunião do Comitê Federal do Mercado Aberto (FOMC), na sigla em inglês. Também conhecida como “superquarta”, no Brasil aconteceu a reunião do COPOM no mesmo dia. Atualmente, a decisão de política monetária do banco central americano tem tido impactos significativos na cotação do bitcoin e das principais criptomoedas.

No momento, após o anúncio da decisão e o discurso de Jerome Powell, presidente da autarquia americana, o bitcoin é cotado a US$ 65.245, com queda de 1% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Apenas na última hora, a principal criptomoeda do mercado caiu 1,9%.

Apesar disso, as quedas poderiam ter sido maiores, de acordo com Beto Fernandes, analista da Foxbit. A expectativa do mercado é que o Fed inicie um ciclo de corte na taxa de juro dos EUA apenas a partir de setembro, então a notícia de manutenção da taxa nesta quarta-feira, 31, não pegou muitos especialistas de surpresa.

"Mercado estava preparado"

“O mercado estava preparado para a manutenção dos juros nos Estados Unidos, o que evitou uma queda forte no bitcoin, assim como o discurso mais ameno de Powell sobre a inflação e a política monetária não trouxe grandes novidades para alavancar o desempenho da criptomoeda. Ou seja, os investidores vão ter de lidar agora com o processo eleitoral americano e com a expectativa crescente de um corte de juros na reunião do Fed em setembro.”, comentou Beto Fernandes, analista da Foxbit.

“O que pode ajudar o bitcoin neste curto prazo é a atividade dos mineradores. Com a criptomoeda acima dos US$ 65 mil, não só os investidores passaram a movimentar mais tokens dentro da rede como muitas máquinas de mineração foram religadas, colocando a taxa de hash próxima de suas máximas históricos”, acrescentou o especialista.

“Com isso, vemos que o minerador está mais confortável e apresentando lucro com a atividade, o que justifica gastar mais para aumentar suas produções de bitcoin”, concluiu Beto Fernandes.

