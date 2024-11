Gestora diz que bitcoin vai valer US$ 200 mil até 2025 e espera novos recordes

A gestora Bernstein divulgou um relatório nesta segunda-feira, 18, em que reforçou sua projeção de que o bitcoin vai valer US$ 200 mil até o fim de 2025. No momento, a criptomoeda está cotada na casa dos US$ 88 mil, indicando um potencial de valorização significativa caso a projeção se concretize.

No relatório, analistas da empresa destacaram que "a chegada do bitcoin nos US$ 100 mil parece estar próxima e a nossa projeção de US$ 200 mil até o fim de 2025 agora não parece estar exagerada". O principal motivo, explicam, é a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos.

O sucesso de Trump no pleito foi responsável por desencadear um forte ciclo de alta da criptomoedas nas últimas duas semanas, resultando em um novo recorde de preço na casa dos US$ 93 mil. Mas o Bernstein acredita que alguns eventos específicos podem impulsionar ainda mais o ativo.

Dois elementos importantes, segundo os analistas, serão os nomes escolhidos por Trump para chefiar o Departamento do Tesouro e a Comissão de Valores Mobiliários do país, a SEC. Um dos nomes mais cotados para o Tesouro é de Howard Lutnick, gestor conhecido por defender o bitcoin.

Já no caso da SEC, ainda não foi divulgado nenhum nome cotado por Trump para o cargo. Mesmo assim, analistas esperam que as duas posições sejam "preenchidas por candidatos favoráveis às criptomoedas, o que deve manter o mercado no positivo, independentemente de nomes específicos que sejam apresentados".

Um dos principais fatores que poderão gerar mais disparadas do bitcoin é a possibilidade do ativo ser adotado como uma reserva estratégica pelo governo norte-americano. A ideia ganhou tração no Partido Republicano e resultou em um projeto de lei que poderá começar a tramitar no Congresso.

Futuro do bitcoin

Para o Bernstein, "a demanda pelo bitcoin neste ciclo de alta está sendo liderada por instituições, corporações e pelo varejo. Nós acreditamos que o próximo ciclo de alta será liderado por governos, e as sementes políticas disso estão sendo plantadas hoje".

A gestora também espera que Trump cumpra sua promessa de tornar os Estados Unidos um centro global do mercado de criptomoedas, com uma nova regulamentação favorável ao setor que tende a atrair mais investimentos para o mercado, incluindo para o bitcoin.

Para os analistas, o chamado "Trump trade" que favoreceu o bitcoin chegou ao fim, mas agora a criptomoeda poderá ser impulsionada por uma forte demanda institucional e estatal nos próximos meses que tornariam possível a chegada ao preço de US$ 200 mil até o final do próximo ano.