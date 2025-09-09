Fundos de criptomoedas perdem US$ 300 milhões em 1 semana, com Ethereum liderando queda

Os produtos de investimento em criptomoedas negociados em bolsas de valores ao redor do mundo registraram queda nos fluxos no início de setembro, com os volumes semanais de negociação recuando 27%, segundo dados divulgados pela empresa CoinShares.

O volume menor de negociações levou os fundos de cripto a registrarem saques de US$ 352 milhões na última semana, apesar da perspectiva positiva para ativos de risco após um fraco relatório de empregos nos Estados Unidos e a possibilidade de corte das taxas de juros no país.

De acordo com a análise da CoinShares, a atividade mais fraca foi puxada pelos produtos de ether e sugere queda na demanda dos investidores tradicionais por criptomoedas. “Os volumes de negociação caíram 27% em relação à semana anterior, isso em combinação com pequenas saídas sugere que o apetite por ativos digitais esfriou um pouco".

Os fundos de ether tiveram as maiores perdas nos primeiros dias de setembro, com saídas de US$ 912 milhões em uma semana. Em contraste, os produtos de investimento em bitcoin receberam US$ 524 milhões em aportes, ajudando a compensar a fraqueza mais ampla do mercado.

Na divisão por países, os fundos listados nos Estados Unidos acumularam saques de US$ 440 milhões na semana passada, enquanto a Alemanha registrou aportes de US$ 85 milhões.

Os fundos de criptomoedas negociados em bolsa dão aos investidores exposição a ativos digitais sem a necessidade de comprar ou gerenciar criptomoedas diretamente. Negociados em corretoras tradicionais, esses veículos empacotam tokens em ações que acompanham o preço do ativo subjacente, tornando-se uma forma popular para investidores tradicionais acessarem o mercado cripto.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto

Apesar da desaceleração no apetite por ETFs de cripto, os fluxos em 2025 ainda estão à frente do desempenho do ano passado, indicando que “em um sentido mais amplo, o sentimento [do mercado] permanece intacto”, disse a CoinShares.

Vincent Liu, diretor de investimentos da Kronos Research, disse recentemente ao Cointelegraph que o ether não só “está entrando em um período de realização de lucros”, mas que os fluxos para os ETFs de bitcoin indicam uma fuga para ativos de reserva de valor, como o ouro, devido à incerteza macroeconômica.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok