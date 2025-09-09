Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

Ações de empresa saltam 3.000% após criação de reserva de criptomoedas

Eightco anunciou investimento de mais de US$ 200 milhões na Worldcoin, do projeto World, para criação de reserva corporativa

Criptomoedas: ações de empresa dispararam após criação de reserva (Reprodução/Reprodução)

Criptomoedas: ações de empresa dispararam após criação de reserva (Reprodução/Reprodução)

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 11h42.

Tudo sobreCriptomoedas
Saiba mais

A Eightco viu suas ações dispararem mais de 3.000% na última segunda-feira, 8, após anunciar a criação de uma reserva corporativa da criptomoeda Worldcoin. A empresa, que atua no segmento de e-commerce, vai realizar um investimento milionário no ativo, ligado ao projeto World.

Antes do anúncio, a Eightco era considerada uma empresa pequena e pouco conhecida na bolsa de Nasdaq, em que suas ações são negociadas. Entretanto, a criação da reserva fez os papéis da companhia dispararem rapidamente, assumindo a liderança no mercado.

Na última sexta-feira, 5, os papéis da empresa fecharam em US$ 1,43. Já na segunda-feira, o preço de fechamento foi de US$ 45, e as ações chegaram a subir ainda mais, batendo a casa dos US$ 80, configurando uma valorização de mais de 5.000% no auge da disparada.

As ações acabaram devolvendo parte dos ganhos, em um movimento natural de realização de lucros, mas seguem com uma valorização de mais de 2.600% nas últimas 24 horas. O caso mostra como reservas corporativas de criptomoedas têm potencial para alavancar ações.

A escolha da Worldcoin como ativo de reserva também pode ter influenciado na forte valorização. Até o momento, nenhuma empresa havia anunciado a criação de uma reserva com o ativo, o que acaba diferenciado a Eightco de outras companhias com reservas.

A empresa explicou que já obteve US$ 250 milhões para comprar unidades da Worldcoin. E o movimento deve ir além da simples aquisição da criptomoeda, com a companhia anunciando que vai mudar o seu ticker de negociação na bolsa de OCTO para ORBS.

  • Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir

O novo nome faz referência aos equipamentos usados pelo projeto World para realizar a leitura da íris de usuários como forma de confirmar que eles são humanos. Após a operação, os usuários podem receber unidades da Worldcoin, a criptomoeda oficial do projeto.

O novo presidente do conselho da Eightco, Dan Ives, disse que vê a reserva como forma de investir em uma tecnologia de infraestrutura para verificação de identidade digital, indicando que a empresa aposta no potencial de crescimento da área ao longo dos próximos anos.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube Telegram | TikTok

Acompanhe tudo sobre:CriptomoedasCriptoativos

Mais de Future of Money

Fundos de criptomoedas perdem US$ 300 milhões em 1 semana, com Ethereum liderando queda

Suíça Taurus chega ao Brasil com ex-CEO da Ali e mira infraestrutura para cripto

Nasdaq entra com pedido para começar negociação de ações tokenizadas nos EUA

Reservas de criptomoedas em empresas são a nova tendência do mercado; qual o impacto nos preços?

Mais na Exame

Carreira

'Procrastinar tem má fama, mas quando usada estrategicamente pode ser benéfica', diz especialista

Mundo

Israel ataca líderes do Hamas em Doha, no Catar, durante negociações de cessar-fogo

Tecnologia

Software house de Blumenau avança em aquisição de ativos para alcançar receita de R$ 500 milhões

English

Loafers and white socks: how a 1950s style conquered celebrities and became a 2025 Ttrend