Ações de empresa saltam 3.000% após criação de reserva de criptomoedas

A Eightco viu suas ações dispararem mais de 3.000% na última segunda-feira, 8, após anunciar a criação de uma reserva corporativa da criptomoeda Worldcoin. A empresa, que atua no segmento de e-commerce, vai realizar um investimento milionário no ativo, ligado ao projeto World.

Antes do anúncio, a Eightco era considerada uma empresa pequena e pouco conhecida na bolsa de Nasdaq, em que suas ações são negociadas. Entretanto, a criação da reserva fez os papéis da companhia dispararem rapidamente, assumindo a liderança no mercado.

Na última sexta-feira, 5, os papéis da empresa fecharam em US$ 1,43. Já na segunda-feira, o preço de fechamento foi de US$ 45, e as ações chegaram a subir ainda mais, batendo a casa dos US$ 80, configurando uma valorização de mais de 5.000% no auge da disparada.

As ações acabaram devolvendo parte dos ganhos, em um movimento natural de realização de lucros, mas seguem com uma valorização de mais de 2.600% nas últimas 24 horas. O caso mostra como reservas corporativas de criptomoedas têm potencial para alavancar ações.

A escolha da Worldcoin como ativo de reserva também pode ter influenciado na forte valorização. Até o momento, nenhuma empresa havia anunciado a criação de uma reserva com o ativo, o que acaba diferenciado a Eightco de outras companhias com reservas.

A empresa explicou que já obteve US$ 250 milhões para comprar unidades da Worldcoin. E o movimento deve ir além da simples aquisição da criptomoeda, com a companhia anunciando que vai mudar o seu ticker de negociação na bolsa de OCTO para ORBS.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir

O novo nome faz referência aos equipamentos usados pelo projeto World para realizar a leitura da íris de usuários como forma de confirmar que eles são humanos. Após a operação, os usuários podem receber unidades da Worldcoin, a criptomoeda oficial do projeto.

O novo presidente do conselho da Eightco, Dan Ives, disse que vê a reserva como forma de investir em uma tecnologia de infraestrutura para verificação de identidade digital, indicando que a empresa aposta no potencial de crescimento da área ao longo dos próximos anos.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok