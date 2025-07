Fundos de criptomoedas atraem US$ 1,9 bilhão em 1 semana, e Ethereum lidera ganhos

Os produtos de investimento em criptomoedas encerraram a semana passada em alta, marcando 15 semanas consecutivas de fluxos positivos, mesmo com fundos de bitcoin registrando pequenas saídas. Nos últimos dias, o ether despontou como destaque.

Os produtos negociados em bolsa de criptomoedas globais registraram fluxos de US$ 1,9 bilhão na semana de negociações encerrada na última sexta-feira, 25, segundo relatório divulgado pela gestora europeia de criptoativos CoinShares.

Os fluxos ocorreram apesar da maior volatilidade do mercado, com o bitcoin caindo para até US$ 115 mil no final da semana, enquanto o ether chegou a ficar brevemente abaixo de US$ 3,6 mil na quinta-feira, 24, segundo dados do CoinGecko.

Os novos ganhos elevaram o acumulado do ano para um novo recorde de US$ 29,5 bilhões, enquanto o total de ativos sob gestão (AUM) atingiu pela primeira vez US$ 221,4 bilhões. Os fluxos acumulados do mês também estabeleceram um recorde de US$ 11,2 bilhões, superando o recorde anterior de US$ 7,6 bilhões registrado em dezembro de 2024 após a eleição nos Estados Unidos.

A maior parte dos ganhos da semana passada foi impulsionada pelos produtos de investimento em ether, que registraram US$ 1,59 bilhão em aportes. Segundo James Butterfill, chefe de pesquisa da CoinShares, esse foi o segundo maior fluxo semanal já registrado pelos produtos da criptomoeda.

Solana e XRP seguiram os fundos de ether nos ganhos, com saldos de US$ 311,5 milhões e US$ 189,6 milhões, respectivamente. Por outro lado, os fundos de bitcoin registraram pequenas saídas de US$ 175 milhões, encerrando uma sequência de 12 dias consecutivos de aportes em 21 de julho.

De acordo com Butterfill, a divergência nos fluxos entre bitcoin e altcoins destaca uma possível antecipação dos ETFs de outras criptomoedas, em vez de uma temporada ampla de alta para as chamadas altcoins. “Esses fluxos para altcoins podem ser motivados menos por um entusiasmo generalizado e mais pela expectativa em torno de possíveis lançamentos de ETFs nos EUA”.

Ele acrescentou que vários fundos de altcoins tiveram pequenas saídas, incluindo Litecoin e Bitcoin Cash, de US$ 1,2 milhão e US$ 700 mil, respectivamente.

Os US$ 1,9 bilhão em investimentos da semana passada representam uma queda de 57% em relação aos US$ 4,4 bilhões da semana anterior, o maior fluxo semanal já registrado.

Os ETFs de criptomoedas iShares da BlackRock lideraram os ganhos da semana passada, com US$ 1,56 bilhão em investimentos, uma queda de quase 64% em relação aos US$ 4,3 bilhões da semana anterior. A Fidelity Investments registrou saques de US$ 123 milhões, enquanto a ARK Invest, de Cathie Wood, reduziu as perdas de US$ 120 milhões para US$ 90 milhões.

