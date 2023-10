Fundador da FTX queria ser presidente dos EUA, diz ex-namorada em julgamento

Caroline Ellison, a ex-namorada e associada nos negócios de Sam Bankman-Fried, o fundador e ex-CEO da FTX, afirmou em tribunal que ele tinha ambições de se tornar presidente dos Estados Unidos. A executiva, que era CEO da empresa Alameda Research na época da falência da corretora de criptomoedas, prestou depoimento no julgamento do ex-bilionário.

Em um testemunho contra Bankman-Fried na última terça-feira, 10, Ellison revelou que o ex-CEO da FTX desejava ser presidente dos Estados Unidos no futuro. A revelação surgiu após o término do relacionamento entre as duas figuras, enquanto os dois continuaram a trabalhar juntos em suas respectivas funções de liderança na Alameda Research e FTX até novembro de 2022.

Ellison admitiu ter participado de fraudes durante seu tempo na Alameda, mas alegou que as ações teriam ocorrido sob a direção de Bankman-Fried, afirmando que ele "montou os sistemas" que levaram o fundo de investimentos a tirar cerca de US$ 14 bilhões da corretora de criptomoedas. Seu testemunho faz parte de um acordo de delação com os promotores do caso.

De acordo com Ellison, entre US$ 10 bilhões e US$ 20 bilhões dos fundos de usuários da FTX foram depositados na Alameda entre 2020 a 2022, com o dinheiro sendo usado em parte para "pagar empréstimos, investimentos e conversões de stablecoins". Ela acrescentou que a FTX não estava divulgando a linha de crédito da Alameda para investidores ou auditores.

A ex-CEO da Alameda Research disse ainda que a empresa recomprava tokens FTT da corretora de criptomoedas Binance por meio de uma linha de crédito, sob orientação de Bankman-Fried - “caso contrário, a Binance causaria problemas”. Segundo ela, a empresa também usou empréstimos da Genesis como fonte de fundos em 2021.

Processo contra Bankman-Fried

Ellison também afirmou que não se sentia realmente qualificada para ser CEO da Alameda: “Sam disse que eu deveria fazer isso”, disse. “Verifiquei tudo com ele. Ele foi a pessoa a quem me reportei. Ele poderia me demitir". Durante o depoimento, ela também descreveu como Bankman-Fried aparentemente não estava preocupado com os riscos tomados.

“Ele [SBF] disse que estava tudo bem se [houvesse] EV positivo, valor esperado. Ele disse que estava disposto a fazer a testar a sorte. Ele falou sobre estar disposto a jogar uma moeda e destruir o mundo, desde que uma vitória fosse duas vezes melhor", relatou a executiva.

De acordo com seu depoimento, Ellison tinha um salário anual de US$ 200 mil, bem como um bônus de US$ 20 milhões em 2021. O cofundador e ex-diretor de tecnologia da FTX, Gary Wang, prestou depoimento diante de Ellison, admitindo ter cometido crimes com ela e o ex-FTX diretor de engenharia Nishad Singh.

Até o momento, os advogados de Bankman-Fried não interrogaram Ellison. A estratégia de defesa parece se concentrar em transferir parte da culpa pelo colapso da FTX do ex-CEO para Ellison, alegando que ela usou os fundos da exchange a seu próprio critério. Bankman-Fried se declarou inocente de todas as acusações.

