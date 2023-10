Como se proteger do golpe que roubou R$ 4 milhões dos seguidores de Vitalik Buterin

O ataque de SIM-swap é uma técnica usada por hackers para obter o controle do número de telefone celular de suas vítimas. Com o controle do número, os golpistas podem usar a autenticação de dois fatores (2FA) para acessar redes sociais, bancos e contas em exchanges de criptomoedas.

Em setembro o cofundador da Ethereum, Vitalik Buterin, confirmou que a recente invasão de sua conta no X (antigo Twitter) foi resultado de um ataque de SIM Swap, ou "chip trocado" em português.

Com o acesso à conta oficial de um dos nomes mais proeminentes no mercado de criptomoedas atualmente, os hackers conseguiram aplicar outros golpes nos seguidores de Buterin, gerando a perda de aproximadamente R$ 4 milhões.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Como se proteger do golpe SIM Swap

Além de Buterin, muitas outras pessoas já foram vítimas deste tipo de ataque que pode roubar não só dinheiro como dados importantes de suas vítimas. Assista ao vídeo e descubra como se proteger:

