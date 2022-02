Fuga de US$ 150 bilhões: mercado cripto despenca após ataques da Rússia

Na madrugada desta quinta-feira, 24, as notícias sobre ataques russos em diversos pontos da Ucrânia provocaram pânico em mercados de risco globais. Os principais índices de ações do mundo despencaram, assim como o mercado de criptomoedas, que viu o movimento de baixa das últimas semanas aumentar consideravelmente e a capitalização de mercado total do setor perder 150 bilhões de dólares (750 bilhões de reais).

No mercado de ações, o índice britânico FTSE 100 opera em queda de mais de 3%, o francês CAC 40 em quase -5%, valor muito próximo ao do alemão DAX 30. Índices de Japão, Hong Kong, China e outros países asiáticos também operam em queda entre 2% e 4%. Nos EUA, o índice Nasdaq cai 2,5%, quanto Dow Jones e S&P 500 tem queda de quase 2%.

No mercado cripto, entretanto, o movimento é ainda mais intenso. O bitcoin acumula perdas de 8,4% em relação às 24 horas anteriores, negociado a 35.300 dólares. O ether, criptomoeda da rede Ethereum, perdeu 12% do valor, cotado agora a 2.370 dólares.

A capitalização de mercado total do setor de criptomoedas também despencou. Até a quarta feira, era de quase 1,75 trilhão de dólares, valor que diminuiu quase 10%, caindo para 1,58 trilhões. Isso significa que mais de 150 bilhões de dólares foram retirados do mercado, através de posições desfeitas por investidores, nas últimas 24 horas. Os dados são do CoinMarketCap.

O movimento de queda mais forte no mercado de criptoativos em relação a outros mercado de risco é reflexo da maior volatilidade do setor, fundamento em uma tecnologia recente e ainda considerado um investimento de altíssimo risco. A queda, entretanto, já era esperada para o caso da invasão russa à Ucrânia se confirmar, já que em momentos de crise e incerteza política e econômica, é previsível que investidores desfaçam posições em ativos de risco.

Liquidações de derivativos superam R$ 2,3 bilhões em 24 horas

Segundo dados da plataforma Coinglass, que monitora a atividade no mercado de derivativos de criptomoedas, já foram mais de 460 milhões de dólares (2,3 bilhões de reais) em liquidações de posições de contratos futuros de cripto nas últimas 24 horas, sendo 80% nas últimas 12 horas.

A maior parte das liquidações vieram das corretoras OKX e Binance. Na primeira, foram 153 milhões de dólares, sendo quase 130 milhões em posições compradas, que apostavam na alta dos ativos digitais. Na Binance, foram mais 138 milhões liquidados, sendo 101 milhões de posições compradas. FTX (66 milhões) e Bybit (58,5 milhões) foram outras bolsas de cripto com grande volume de liquidações recentes.

As liquidações no mercado de derivativos agem como uma "bola de neve" no mercado. Quando os preços começam a cair, investidores que estavam comprados, apostando em alta, têm suas posições liquidadas, vendidas forçadamente, aumentando ainda mais o fluxo vendedor e empurrando os preços ainda mais para baixo.

Com exceção das stablecoins - criptomoedas com valor atrelado à alguma moeda, em geral o dólar - todas as criptomoedas entre as 100 maiores por capitalização de mercado operam em forte queda nesta quinta em relação aos preços da quarta-feira.

