FTX recebeu três propostas de compra para retomar operações após falência

Apesar de uma falência monumental em novembro, deixando milhões de clientes no prejuízo e um rombo bilionário nas suas contas, a corretora de criptomoedas FTX ainda consegue atrair interessados no negócio. Informações relevadas recentemente apontam que pelo menos três propostas de compra foram feitas desde a sua quebra.

Segundo o investidor Kevin Cofsky, que integra a Perella Weinberg Partners e tem atuado na recuperação judicial da empresa, essas três propostas envolveriam uma reativação da corretora. A exchange chegou a ser a segunda maior do mundo antes de precisar encerrar suas operações.

Segundo Cofsky, uma decisão sobre essas propostas deverá ser tomada até a metade do mês de dezembro. Qualquer plano precisará ser submetido e aprovado pela Corte de Falências do estado de Delaware, nos EUA, onde a falência da FTX foi declarada em novembro do ano passado.

A informação foi relevada por Cofsky como parte de um pedido aceito pela Justiça do país para manter a atual lista de cerca de 9 milhões de clientes da corretora confidencial, já que isso envolveria informações sensíveis que são valiosas para os possíveis compradores.

"Reduzimos o campo de um número grande para um número menor no que chamamos de nosso segundo turno. Estou otimista de que teremos um plano para uma troca reorganizada, um acordo de parceria ou uma venda, antes ou na data de 16 de dezembro", afirmou o executivo.

FTX quer ressarcir clientes

Além da possível retomada de operações, os responsáveis por administrar a empresa falida prometeram ressarcir 90% dos fundos de clientes até o final do segundo trimestre de 2024, depois que uma proposta de acordo foi negociada entre os credores e os devedores de ambas as empresas.

Parte do plano aprovado consiste na "reivindicação de déficit", na qual os devedores da FTX estimam que os clientes da FTX.com e da FTX.US receberiam coletivamente 90% dos ativos disponíveis para ressarcimento. A reivindicação de déficit é estimada em aproximadamente US$ 8,9 bilhões para a FTX.com e US$ 166 milhões para a FTX.US.

Se a proposta for aprovada pelo tribunal de falências, a corretora de criptomoedas espera que esses fundos sejam desembolsados até o final do segundo trimestre de 2024. John J. Ray III, CEO e diretor de reestruturação da FTX, se declarou satisfeito com os termos do acordo.

