Corretora FTX promete ressarcir 90% dos fundos de clientes após falência

Os clientes das corretoras de criptomoedas falidas FTX e FTX.US poderão ter mais de 90% de seus ativos devolvidos até o final do segundo trimestre de 2024, depois que uma proposta de acordo foi negociada entre os credores e os devedores de ambas as empresas.

Os devedores da FTX declararam nesta terça-feira, 17, que alcançaram um "marco importante" em seu processo de falência nos Estados Unidos após "discussões extensas" com o comitê de credores não garantidos da exchange, um grupo de clientes do exterior e os requerentes de ações coletivas de clientes relativas a disputas de propriedade.

Os responsáveis pelas exchanges apresentaram uma notificação para fins informativos da proposta de acordo a um tribunal de falências dos Estados Unidos com sede no estado de Delaware na última segunda-feira, 16 Entretanto, eles precisam submeter também um pedido formal até 16 de dezembro para obter a aprovação do tribunal.

Parte do plano aprovado consiste na "reivindicação de déficit", na qual os devedores da FTX estimam que os clientes da FTX.com e da FTX.US receberiam coletivamente 90% dos ativos disponíveis para ressarcimento. A reivindicação de déficit é estimada em aproximadamente US$ 8,9 bilhões para a FTX.com e US$ 166 milhões para a FTX.US.

Se a proposta for aprovada pelo tribunal de falências, a corretora de criptomoedas espera que esses fundos sejam desembolsados até o final do segundo trimestre de 2024. John J. Ray III, CEO e diretor de reestruturação da FTX, se declarou satisfeito com os termos do acordo.

"Juntos, partindo no desastre financeiro mais desafiador que já vi, os devedores e seus credores criaram um enorme valor a partir de uma situação que facilmente poderia ter se convertido em uma perda quase total para os clientes", afirmou.

O plano alterado prevê que a FTX divida os ativos em três grupos – ativos segregados para o benefício dos clientes da FTX.com, clientes dos EUA e um grupo geral de outros ativos. Entretanto, apenas os dois primeiros grupos estão incluídos na reivindicação de déficit. No entanto, os devedores da FTX preveem que os clientes de ambas as exchanges não serão integralmente ressarcidos e que aqueles da exchange internacional provavelmente sofrerão maiores perdas.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Reembolso dos clientes da FTX

Especialistas notaram que uma parte do plano proposto prevê que os clientes que retiraram mais de US$ 250 mil da exchange no prazo de nove dias após a falência teriam seu crédito reduzido em 15% do valor. Entretanto, os créditos inferiores a US$ 250 mil não estariam sujeitos a uma redução, explicaram os devedores da FTX.

"Os clientes elegíveis que têm um valor de acordo preferencial inferior a US$ 250 mil poderão aceitar o acordo sem qualquer redução de reivindicação ou pagamento", destacaram. Porém, como parte do plano, a FTX pode excluir do acordo quaisquer insiders, afiliados e clientes que possam ter tido conhecimento das más práticas da empresa e do uso indevido de depósitos de clientes e fundos corporativos.

O ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, está enfrentando a terceira semana de seu julgamento por fraude e conspiração em questões relacionadas ao seu envolvimento na falência da FTX em novembro do ano passado.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok