Prosegur cria "bunker" em São Paulo para armazenar carteiras de criptomoedas

A Prosegur, empresa dedicada à logística de transporte e armazenamento de valores, anunciou nesta semana o lançamento de um "bunker" para guardar carteiras físicas de criptomoedas. A operação terá como sede a cidade de São Paulo e é a primeira do tipo no Brasil e na América Latina.

Batizado de "criptobunker", essa solução de armazenamento foi lançada pela Prosegur em 2021 na Espanha, reunindo as carteiras de diversos clientes espalhados pela Europa. Agora, a novidade chega ao Brasil e deverá ter abrangência continental, também recebendo carteiras de clientes de outros países da América Latina.

A custódia dessas carteiras de criptomoedas é feita pela Prosegur Crypto, um braço da companhia dedicado ao mundo cripto. A empresa afirma que o bunker é uma resposta "às necessidades do mercado de criptoativos, que vem crescendo exponencialmente com a criação de novas moedas digitais".

"No Brasil, por exemplo, o Drex – projeto de moeda digital do Banco Central, promete revolucionar o cenário financeiro e comercial, e a empresa vem se preparando para atender a esta demanda", destaca o comunicado sobre o lançamento do bunker. Além disso, a Prosegur afirma que busca "dar suporte às novas formas de pagamento por meio de moedas digitais".

Avanço de cripto no Brasil

José Ángel Fernández Freire, diretor corporativo de inovação da Prosegur Cash e presidente executivo da Prosegur Crypto, explica que a empresa está "ampliando nossos serviços em resposta à demanda de um mercado que vem se transformando".

"Para entidades financeiras, com ênfase especial nos bancos, abre-se uma ampla janela de oportunidade no campo da custódia de ativos digitais e nos sentimos muito seguros em oferecer uma solução que tem como premissa a mesma excelência e know-how de nosso serviço tradicional de custódia, adaptada para o mundo digital", explica o executivo.

A meta atual da empresa é que o bunker brasileiro detenha 50% de toda a operação global da Prosegur envolvendo criptoativos. A companhia ressaltou ainda que o mercado cripto tem crescido entre investidores da área institucional, o que demandará adaptações para atender esse público.

“Adotaremos no Brasil um sistema de segurança e custódia completos que reúne infraestrutura, instalação, tecnologias e protocolos de ponta para minimizar todas as áreas de risco identificadas na cadeia de custódia de ativos digitais. Sabemos que a confiança e a segurança se tornam um recurso valioso no setor de criptomoedas”, comenta Fernandez.

O bunker concentrará o armazenamento das chamadas cold wallets, ou carteiras frias, que são carteiras físicas de criptomoedas que costumam guardar ativos que ficarão sem movimentações por períodos prolongados de tempo. Segundo a Prosegur, o bunker terá um monitoramento 24 horas, sete dias por semana a partir de duas centrais de segurança.

A expectativa é que a operação completa do bunker no Brasil tenha início em dezembro de 2023.

