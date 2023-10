Ferrari vai aceitar pagamentos com criptomoedas nos EUA devido à demanda de clientes

A Ferrari aceitará pagamentos em criptomoedas por seus carros esportivos de luxo nos Estados Unidos devido à demanda dos clientes. A montadora também planeja aceitar pagamentos em criptomoedas na Europa.

Segundo informações da Reuters, Enrico Galliera, diretor de marketing e comercial da Ferrari, confirmou as intenções da marca de carros de luxo. A escolha da Ferrari em aceitar pagamentos em criptomoedas foi impulsionada pela demanda do mercado e solicitações de revendedores, com diversos clientes, incluindo jovens investidores familiarizados com criptomoedas, tendo investido em moedas digitais.

Embora Galliera não tenha especificado a quantidade de carros que a Ferrari espera vender por meio de pagamentos com criptomoedas, ele teria afirmado que o portfólio de pedidos sólidos da montadora está totalmente preenchido até 2025.

A Ferrari pretende testar esse mercado em expansão para se conectar com potenciais compradores além de sua clientela habitual. A montadora de luxo planeja introduzir pagamentos com criptomoedas na Europa até o primeiro trimestre de 2024 e expandir para outras regiões amigáveis às criptomoedas posteriormente.

Para a fase inicial nos Estados Unidos, a Ferrari teria feito parceria com a importante processadora de pagamentos de criptomoedas BitPay. Essa colaboração permite transações em bitcoin, ether e USD Coin.

Galliera confirmou que não haverá taxas ou sobretaxas adicionais ao usar criptomoedas, pois a BitPay converterá prontamente os pagamentos feitos com criptomoedas em moeda fiduciária convencional para os revendedores da Ferrari, garantindo que eles estejam protegidos das flutuações de preço das criptomoedas.

A BitPay também verificará a legitimidade da moeda digital, garantindo que não provenha de atividades ilícitas, lavagem de dinheiro ou evasão fiscal.

Muitas grandes corporações hesitaram em adotar criptomoedas devido à volatilidade de preço e à impraticabilidade das transações associadas. Entre essas empresas está a Tesla, a fabricante de veículos elétricos, que começou a aceitar pagamentos em bitcoin em 2021. No entanto, o CEO Elon Musk suspendeu esse método de pagamento devido a preocupações ambientais.

Apesar disso, uma concessionária vendeu este ano o modelo Tesla S Plaid através das criptomoedas.

