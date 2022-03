FCA pede desligamento de caixas eletrônicos de criptoativos no Reino Unido

Nesta sexta-feira, 9, um órgão regulador britânico ordenou que os caixas eletrônicos de criptomoedas presentes no Reino Unido encerrassem suas operações, de acordo com um comunicado.

A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA), destacou a necessidade de que as máquinas fossem registradas e cumprissem as leis anti-lavagem de dinheiro. O que, segundo o órgão, não está acontecendo.

“Nenhuma das empresas de criptoativos registradas conosco foi aprovada para oferecer serviços de caixa eletrônico, o que significa que qualquer uma delas operando no Reino Unido está fazendo isso ilegalmente, e os consumidores não devem usá-las”, declarou a FCA.

Diante da situação, a reguladora pede o desligamento das máquinas. Caso isso não seja feito, as empresas responsáveis podem enfrentar ações de fiscalização. “Estamos preocupados com os caixas eletrônicos de criptoativos que operam no Reino Unido e, portanto, entraremos em contato com os operadores instruindo que as máquinas sejam desligadas, ou enfrentem ações adicionais”, afirmou o comunicado.

Com um total de 81 caixas eletrônicos de criptomoedas, segundo dados do Coin ATM Radar, os países do Reino Unido estavam entre os 10 de maior presença das máquinas que oferecem o saque, depósito e transferência de moedas digitais.

No entanto, a posição contrária da FCA ao uso de criptomoedas não é uma novidade. Anteriormente, a entidade já chegou a proibir a negociação de derivativos de bitcoin e outros criptoativos por empresas sediadas no Reino Unido, além de emitir um comunicado alertando sobre os riscos do investimento. “Se os consumidores investirem nesses tipos de produtos, eles devem estar preparados para perder todo o seu dinheiro”, afirmou a FCA.

