FBI alerta para golpe que oferece emprego de home office com a intenção de roubar criptomoedas

Tenha cuidado com um empregador que exige que você envie criptomoedas para começar seu trabalho dos sonhos em casa. O Federal Bureau of Investigation (FBI) dos Estados Unidos diz que provavelmente é apenas mais um golpe.

Em um comunicado de 4 de junho, o FBI alertou sobre o aumento de golpes em anúncios de empregos para trabalhar em casa. Os golpistas contatam suas potenciais vítimas com uma ligação ou mensagem não solicitada, oferecendo um trabalho relativamente simples, como avaliar restaurantes ou “otimizar” um serviço clicando repetidamente em um botão.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

As vítimas podem até acreditar que estão ganhando dinheiro, pois os golpistas as direcionam para uma interface falsa, mostrando que estão ganhando dinheiro (embora nunca possam sacá-lo).

O golpe se concretiza quando a vítima é direcionada a fazer pagamentos em criptomoeda para o empregador falso para “desbloquear” mais trabalho – exceto que os pagamentos vão diretamente para o golpista.

“Você é direcionado a fazer pagamentos em criptomoeda para seu empregador como parte do trabalho”, observou o FBI.

Sinais de alerta que podem indicar um golpe incluem descrições de trabalho que usam excessivamente a palavra “otimização” e aquelas que não exigem referências durante o processo de recrutamento.

Com a crescente popularidade do estilo de vida de trabalho em casa, não é surpresa que mais vítimas estejam caindo na armadilha. A quantidade de trabalhadores remotos globalmente aumentou para 28% até o final de 2023, segundo dados da Statista.

Trabalhadores remotos também têm a liberdade de escolher onde moram.

Em uma entrevista recente para o Cointelegraph Magazine, o consultor de criptomoedas baseado em Canggu, Dominic Frei, disse que trouxe sua esposa e dois filhos pequenos da Suíça para Bali em busca de um estilo de vida mais desejável e clima.

Isso ocorre apenas alguns meses depois que o FBI divulgou uma estatística alarmante sobre a quantidade de fraudes relacionadas a criptomoedas no país em 2023.

Em 9 de março, a Cointelegraph citou um relatório do FBI afirmando que as perdas em investimentos envolvendo criptomoedas aumentaram de US$ 2,57 bilhões em 2022 para cerca de US$ 3,94 bilhões em 2023, representando um aumento de 53%.

Um dos golpes de criptomoeda mais comuns que as pessoas estão caindo é o golpe do romance.

É quando um criminoso adota uma identidade falsa online para ganhar o afeto e a confiança de uma vítima antes de criar uma história para persuadir a vítima a enviar criptomoedas, apenas para desaparecer depois.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok