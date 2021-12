EXAME Invest lança curso gratuito para quem quer investir em criptomoedas

Com o mercado de criptoativos em plena expansão, quem quiser alcançar resultados realmente expressivos no setor precisará aprender a utilizar as estratégias certas. Mas, afinal, qual é a melhor maneira de conseguir retornos expressivos ao investir em moedas digitais?

Para Felipe Dantas, especialista em criptomoedas da EXAME Invest, a resposta é clara: participando dos pré-lançamentos. “De abril para cá, eu participei de alguns pré-lançamentos, conseguindo lucros que nunca imaginei que conseguiria. Só em um deles, consegui incríveis 53.906% de lucro. Ou seja, multipliquei meu capital por mais de 500 vezes”, conta o especialista.

Com mais de 400.000 seguidores nas redes sociais, Dantas faz sucesso ao compartilhar informações e dicas valiosas sobre como encontrar criptomoedas escondidas e com alto potencial de valorização na internet. Na semana passada, por exemplo, ele publicou um vídeo alertando seus seguidores sobre o potencial de um novo projeto que seria lançado na Huobi: a Bico (biconomy). Poucas horas depois, a criptomoeda subiu quase 2.000%.

Agora, a convite da EXAME Invest, ele participará do Segredos dos Pré-Lançamentos, uma semana inteira de aulas gratuitas sobre o assunto.

No ar a partir desta segunda-feira, 6 de dezembro, o treinamento virtual tem o objetivo de capacitar investidores para identificar (e lucrar com) as melhores oportunidades do setor enquanto elas ainda são desconhecidas pelo grande público.

Durante as aulas, Dantas vai ensinar tudo o que você precisa saber para que também seja capaz de identificar estas oportunidades e alavancar seus ganhos com as criptomoedas.

“O Segredos dos Pré-Lançamentos é para qualquer pessoa que acredita que as criptomoedas podem ser uma ponte para que você consiga mudar de patamar e realizar os seus sonhos financeiramente. O mercado das criptomoedas é uma grande ferramenta para acelerar este processo”, diz.

Veja, abaixo, o vídeo da primeira aula.

