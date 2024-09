Ex-CEO da Binance ganha data para deixar prisão após condenação nos EUA

O ex-CEO da Binance Changpeng Zhao será solto nos Estados Unidos no dia 29 de setembro. A informação foi divulgada pelo sistema prisional do país. Atualmente, Zhao cumpre uma pena de quatro meses de prisão na Califórnia após confessar sua culpa na violação de leis de prevenção de lavagem de dinheiro por clientes da corretora de criptomoedas.

Inicialmente, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos solicitou uma pena de três anos de prisão. Zhao e a Binance reconheceram as violações de leis como parte de um acordo com as autoridades para encerrar a investigação. Também como parte do acordo, ele precisou renunciar ao cargo de CEO da corretora.

"Zhao colheu vastas recompensas por sua violação das leis dos EUA, e o preço dessa violação deve ser significativo para punir efetivamente Zhao por seus atos criminosos e para dissuadir outros que são tentados a construir fortunas e impérios comerciais violando a lei", afirma o Departamento de Justiça.

A sentença foi definida pelo juiz Richard Jones, que destacou durante o julgamento que não havia indícios de que Zhao foi informado previamente sobre as atividades ilegais da Binance e que o executivo cooperou com as autoridades do país nas investigações, um motivo que justificou a redução de pena em relação ao solicitado pelas autoridades norte-americanas.

Binance investigada nos EUA

Pelo acordo anunciado em novembro de 2023, a Binance admitiu as violações às leis dos Estados Unidos, se comprometeu a mudar processos de prevenção a lavagem de dinheiro e verificação de clientes e ainda pagou uma multa de US$ 10 bilhões. Já Zhao precisou pagar uma multa de US$ 50 milhões. Segundo a Bloomberg, a fortuna do executivo é avaliada em mais de US$ 40 bilhões.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto

A Binance, atualmente a maior corretora de criptomoedas do mundo, foi investigada pelas autoridades americanas por crimes envolvendo lavagem de dinheiro, fraude bancária e violações de leis de sanção aplicadas pelos Estados Unidos contra entidades e países.

De acordo com o governo dos EUA, Zhao teria permitido que a corretora violasse leis de prevenção à lavagem de dinheiro e facilitado a violação de sanções federais a diferentes indivíduos, empresas e países. A defesa do executivo alegou que ele não deveria ficar na prisão porque ele pagou uma multa milionária. Com uma fortuna de US$ 25,3 bilhões, Zhao foi a pessoa mais rica a ir presa na história dos EUA.

Changpeng Zhao não foi o único grande executivo do mundo cripto condenado nos Estados Unidos em 2024. Em 28 de março, Sam Bankman-Fried, fundador e ex-CEO da FTX, foi condenado a 25 anos de prisão após ser julgado culpado de crimes de fraudes e conspiração envolvendo a corretora falida de criptomoedas.

1 /10 (Bitcoin: a maior criptomoeda, com mais de US$ 1 trilhão em valor de mercado)

2 /10 (Ethereum: a segunda maior criptomoeda possui quase US$ 300 bilhões em valor de mercado)

3 /10 (USDT: a stablecoin lastreada em dólar é a 3ª criptomoeda mais valiosa, com US$118 bilhões em valor de mercado)

4 /10 (BNB: a 4ª criptomoeda mais valiosa tem sua origem ligada à corretora Binance e possui US$ 76 bilhões em valor de mercado)

5 /10 ETF de Solana : aprovado pela CVM e lançado esse ano pela gestora brasileira Hashdex em parceria com o BTG Pactual, fundo reforça a posição de liderança do Brasil no setor. (Solana: a 5ª maior criptomoeda cresceu rapidamente e possui US$ 60 bilhões em valor de mercado)

6 /10 (USDC: também uma stablecoin lastreada em dólar, é a 6ª maior do mundo com quase US$ 35 bilhões)

7 /10 (XRP: é a 7ª maior em valor do mercado com quase US$ 32 bilhões)

8 /10 O cão shiba inu do dogecoin: moeda valorizou 6.000% neste ano em disputa acirrada de adoradores fiéis (Dogecoin: inspirada no meme do cachorro Doge, é a 8ª maior criptomoeda do mundo com quase US$15 bilhões)

9 /10 (TRON: a criptomoeda é a 9ª maior do mundo com US$ 13,9 bilhões em valor de mercado)

10/10 (TonCoin: ligada ao Telegram, a criptomoeda cresceu rapidamente e é a 10ª maior do mundo com US$ 13,7 bilhões)