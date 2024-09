“Nossa recomendação é não se alavancar”, diz especialista do BTG sobre criptomoedas

Nesta terça-feira, o bitcoin volta a subir. Na última segunda-feira, 16, a principal criptomoeda do mercado havia disparado e despencado logo em seguida. A alta volatilidade é mencionada por especialistas como um sinal de alerta para investidores.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 60.513, com alta de 4,7% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Apesar de muitos quererem aproveitar o “sobe e desce” do bitcoin para lucrar, especialistas recomendam cuidado ao lidar com suas posições em criptomoedas esta semana. Isso porque na próxima quarta-feira, 18, o Federal Reserve, banco central norte-americano, deve anunciar sua decisão para a taxa de juros.

A reunião do Comitê Federal do Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês), deve anunciar um corte na taxa de juros norte-americana, mas especialistas ainda se dividem em quanto será. Dependendo da magnitude do corte, preocupações de recessão podem ou não ser alimentadas.

“Nossa recomendação é para ninguém tomar uma posição desconfortável, maior do que consegue lidar ou se alavancar, porque devemos ter uma alta volatilidade amanhã e até mesmo nos próximos dias, a depender do que o Fed trouxer e qual a comunicação em relação a isso”, disse Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual, durante o Morning Call Crypto desta terça-feira, 17. O programa é transmitido ao vivo às terças e quintas-feiras e está disponível na íntegra no YouTube.

