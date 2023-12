Ex-CEO da Binance revela que vendeu casa e se demitiu para investir em bitcoin

Changpeng Zhao, fundador e ex-CEO da Binance, compartilhou detalhes no último domingo, 3, sobre seus primeiros passos no mundo das criptomoedas. Em uma publicação no X, antigo Twitter, o executivo revelou que chegou a vender a sua casa e se demitir do emprego que tinha para começar a investir no bitcoin.

Segundo Zhao, a decisão extrema foi tomada há 10 anos, quando ele comprou pela primeira vez a criptomoeda. Apesar disso, ele alertou que "não, não estou dizendo que você deveria fazer o mesmo" e também comentou sobre o gerenciamento de risco ao investir nesses ativos.

"Muitas pessoas perguntaram: como você poderia correr tais riscos? Eu sabia que poderia facilmente conseguir um novo emprego... O perfil de risco de cada pessoa é diferente. Aprenda a gerenciar os seus riscos", defendeu o criador da maior corretora de criptomoedas do mundo.

Zhao revelou ainda que acabou conseguindo um emprego no mercado de criptomoedas duas semanas depois. "Ele pagava menos, mas eu não precisava ir para um escritório", brincou o executivo. Na visão dele, o gerenciamento de risco é "a chave" para entrar nesse mercado.

10 years ago today, I quit my job, sold my house, and aped into #bitcoin. No, I am not saying you should do the same. Many people asked, how could you take such risks? Me, I knew I could easily get a job... Everyone's risk profile is different. Learn risk management. — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) December 3, 2023

Changpeng Zhao deixa a Binance

Em novembro, Zhao anunciou que estava renunciando ao cargo de CEO da Binance, empresa fundada por ele em 2017. A saída do executivo fez parte de um acordo da empresa com as autoridades norte-americanas após uma investigação sobre violação de leis contra lavagem de dinheiro.

O acordo entre a empresa e as autoridades americanas, fechado antes do esperado, envolveu a renúncia de Changpeng Zhao do comando da Binance, a saída da empresa dos Estados Unidos e o pagamento de bilhões em multas.

Também conhecido como “CZ”, Changpeng Zhao foi uma das personalidades mais influentes do mercado de criptomoedas nos últimos anos. No comando da Binance desde o início, Zhao viu a corretora de criptomoedas se tornar a maior do mundo em volume de transações.

