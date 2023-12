Presidente de El Salvador comemora lucro após bitcoin bater novo recorde em 2023

Com o recente recorde anual de preço do bitcoin, o presidente Nayib Bukele de El Salvador revelou que os investimentos do país estão “no verde”. Desde 2021, El Salvador possui o bitcoin como moeda oficial e investe na criptomoeda como estratégia de tesouraria.

“Os investimentos em bitcoin de El Salvador estão no verde!”, comemorou Nayib Bukele em sua conta oficial no X (antigo Twitter) nesta segunda-feira, 4.

A maior criptomoeda do mundo atingiu seu maior preço de 2023 hoje, chegando a ser cotada em US$ 42.108, de acordo com dados do CoinMarketCap. Desde o início do ano, o bitcoin já subiu 151%.

As iniciativas de El Salvador com bitcoin foram duramente criticadas por especialistas do mercado financeiro e instituições como o Fundo Monetário Internacional (FMI) aconselharam o governo do país a limitar o investimento em bitcoin para evitar riscos.

Ainda assim, a gestão Bukele foi responsável por um investimento milionário em bitcoin e outras iniciativas, como a adoção do bitcoin como moeda oficial em 7 de setembro de 2021, a criação da “Praia Bitcoin” e da “Cidade Bitcoin”, além de uma Secretaria Nacional dedicada ao assunto e a inclusão de matérias sobre a criptomoeda em escolas.

Em pouco mais de dois anos desde o início dessas iniciativas, reportagens revelaram que o bitcoin não foi amplamente adotado pela população salvadorenha e o investimento do governo na criptomoeda sofreu com a sua oscilação. Entre 2021 e 2022 o bitcoin saiu de sua máxima histórica em US$ 69 mil para cerca de US$ 15 mil.

Estratégia de El Salvador com bitcoin

Apesar disso, o presidente Bukele afirmou em uma declaração no X desta segunda-feira, 4, que a estratégia do governo salvadorenho para o bitcoin tem foco no longo prazo e não há intenção de vender suas unidades da criptomoeda, mesmo agora que ela apresenta lucro.

“Com o preço atual de mercado do bitcoin, se vendêssemos o nosso bitcoin, não só recuperaríamos 100% do nosso investimento, mas também obteríamos um lucro de US$ 3.620.277,13 (neste momento)”, disse o presidente de El Salvador.

“É claro que não temos intenção de vender; esse nunca foi nosso objetivo. Temos plena consciência de que o preço continuará a flutuar no futuro, o que não afeta a nossa estratégia de longo prazo”, acrescentou Bukele.

"Ridicularizações"

O presidente de El Salvador também comentou sobre “ridicularizações” que o governo sofreu por suas supostas perdas com o investimento em bitcoin e pediu por retratações.

“É importante que os opositores e os autores dessas peças de sucesso retirem as suas declarações. A atitude responsável seria eles emitirem retratações, apresentarem desculpas ou, pelo menos, reconhecerem que El Salvador agora está gerando, tal como relataram repetidamente que estávamos a incorrer em perdas”, disse ele em uma publicação no X.

