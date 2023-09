EUA é 'o único país que startups de criptomoedas devem evitar', diz executivo

Os Estados Unidos são um dos piores – se não o pior – lugar do mundo para fundar uma startup de criptomoedas neste momento, de acordo com o CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, cuja empresa está enfrentando uma batalha jurídica com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).

"O único país em que eu não o incentivaria a abrir uma empresa neste momento é nos EUA", disse Garlinghouse em 12 de setembro em um painel da Token 2049, conferência sobre criptomoedas que está sendo realizada em Singapura.

O chefe da Ripple quer que os EUA sigam países como Singapura, Reino Unido, Emirados Árabes Unidos e Suíça, e adote políticas que incentivem a inovação na indústria de criptomoedas e, ao mesmo tempo, protejam os consumidores.

Garlinghouse culpa a SEC pelo estado atual da indústria nos EUA, alegando que a agência estava se envolvendo em uma guerra política contra as criptomoedas com suas ações de aplicação da lei.

Essa estratégia de ação não está funcionando, disse Garlinghouse, e afirmou que as vitórias judiciais da Ripple e da Grayscale sobre a SEC podem sugerir que os tribunais estão se mostrando cada vez mais favoráveis à indústria.

"Acho que estamos vendo a mudança de ímpeto. Acho que muitos juízes costumavam dizer: 'Bem, a SEC está sempre certa', e não estavam lutando contra ela [mas] acho que estamos começando a ver esse padrão mudar."

Embora as vitórias da Ripple e da Grayscale não sejam juridicamente vinculativas, Garlinghouse disse que os resultados fornecem mais clareza para as exchanges de criptomoedas e os custodiantes que operam nos EUA – pelo menos por enquanto.

A presidente da OKX, Hong Fang, reconheceu a política em jogo, mas enfatizou que as empresas de criptomoedas devem limitar suas ações ao que podem controlar.

"Só podemos controlar o que podemos controlar, que é criar o produto certo, focar na tecnologia e apoiar uma regulamentação responsável."

Apesar de os EUA serem um grande mercado para a Ripple, Garlinghouse disse que está expandindo os serviços da empresa para países que ele afirma serem mais progressistas e que entendem melhor os benefícios potenciais da tecnologia blockchain.

Talvez não estejamos prontos para um ETF de bitcoin nos EUA

Durante o painel, Fang disse que acha que os investidores podem não estar prontos para soluções de custódia criadas em torno de um possível fundo negociado em bolsa de bitcoin à vista, porque grande parte da nova infraestrutura baseada em blockchain não foi testada pelas massas.

"Acho que há uma enorme implicação no serviço de custódia [...] A questão que tenho em mente é se nosso setor está realmente pronto para isso", disse ela.

Fang reconheceu que um ETF de bitcoin à vista resultará em novos influxos institucionais, mas não está convencida de que atualmente os investidores tenham capacidade de suportar a volatilidade do bitcoin e questionou a disposição de continuar a criar mais aplicativos sobre o bitcoin.

"Na verdade, estamos criando algo que é novo, sobre o qual podemos construir um novo sistema monetário que ainda não se concretizou", disse Fang. "Portanto, não sei se já estamos prontos para isso do ponto de vista da infraestrutura do setor."

