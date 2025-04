Bolsas dos EUA abrem em queda de mais de 3%; S&P 500 fica perto do bear market

As bolsas dos Estados Unidos começaram esta segunda-feira, 7, em queda. Às 10h35, no horário de Brasília, os principais índices dos mercados norte-americanos tinham queda de mais de 3%.

No mesmo horário, Dow Jones recuava 2,97%, aos 37.175,79 pontos; o S&P 500 caía u 3,28%, registrando 4.907,83 pontos; e o Nasdaq despencava 3,87%, alcançando 14.984,74 pontos.

O S&P 500 fica perto do bear market, uma fase marcada por uma queda de 20% ou mais em relação ao seu pico histórico. Este movimento é consequência de uma série de desvalorização no último mês, refletindo um cenário de incerteza econômica global, taxas de juros mais altas e o temor de uma recessão iminente.

O cenário é agravado pelo desempenho da semana anterior: o Dow registrou perdas superiores a 1.500 pontos em dois dias consecutivos, algo inédito, incluindo um tombo de 2.231 pontos na sexta-feira, 4. O S&P 500 recuou 6% apenas na sexta-feira, marcando a pior queda diária desde a pandemia de março de 2020.

A tarifa inicial de 10%, aplicada unilateralmente, entrou em vigor no sábado, 5 de abril. Investidores esperavam que, ao longo do fim de semana, a administração Trump apresentasse avanços em negociações ou anunciasse o adiamento das chamadas tarifas recíprocas previstas para 9 de abril. No entanto, a postura foi de endurecimento.

Em declarações no domingo, Donald Trump afirmou: "Não quero que nada despenque, mas às vezes é preciso tomar remédio para consertar um problema".

O presidente reiterou que os Estados Unidos mantêm um déficit comercial trilionário com a China e que "não fará um acordo a menos que esse problema seja resolvido".

O que é 'bear market'?

O mercado bearish, ou mercado de urso, é um período caracterizado pela queda prolongada nos preços dos ativos financeiros.

Quando se fala em bear market, normalmente se refere a uma desvalorização de 20% ou mais em relação ao pico recente, o que indica uma perda significativa de confiança por parte dos investidores. O sentimento predominante nesse ambiente é de pessimismo e incerteza.

A origem do termo “bearish” vem de uma analogia com o urso, que ataca suas presas de cima para baixo, simbolizando a movimentação descendente dos preços no mercado. Dessa forma, o termo é usado para descrever um mercado onde os preços dos ativos caem constantemente, refletindo um panorama de incertezas e dificuldades.

Como identificar um mercado bearish?

Em um mercado bearish, é possível identificar alguns sinais claros: