Ethereum atinge segundo maior número de endereços ativos da história

A plataforma de inteligência de mercado Santiment publicou um relatório na última quinta-feira, 14, que aponta que o número de endereços ativos diariamente no blockchain Ethereum experimentou um aumento notável nas últimas semanas, atingindo cerca de 1.089.893 em 13 de setembro.

Essa recente elevação representa o segundo maior número de endereços ativos diariamente já registrado na história da rede. O maior número foi registrado em 9 de dezembro de 2022, coincidindo com a reavaliação do ether por investidores após suas perdas no pós-mercado de baixa de 2021.

Como resultado, os analistas da Santiment sugerem que o mercado do ether pode experimentar uma maior volatilidade no curto prazo, potencialmente levando a uma recuperação. Além disso, esse aumento na atividade no blockchain indica uma crescente demanda pelo ativo.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto.

Futuro da Ethereum

O Ethereum, cuja criptomoeda nativa, o ether, é a segunda maior em capitalização de mercado, está atualmente enfrentando instabilidade de mercado após uma recente queda de preço que o levou abaixo da marca de US$ 1.700. No entanto, a rede mantém sua posição no ecossistema de finanças descentralizadas e no setor de contratos inteligentes, com cerca de US$ 20 bilhões em valor total bloqueado (TVL).

O blockchain continua atraente para investidores institucionais, como evidenciado pelo crescente interesse em fundos negociados em bolsa de criptomoedas. Além disso, a rede desempenha um papel central em vários blockchains devido à sua Ethereum Virtual Machine.

Como resultado, as perspectivas do Ethereum parecem amplamente otimistas, apoiadas pela avaliação significativa da rede, liquidez e forte atividade de negociação. Ao mesmo tempo, o comportamento de preço do ether ainda é consideravelmente impactado pelo bitcoin.

Ao longo da história, o mês de setembro, especialmente antes de um evento de halving, tem sido reconhecido como um período de baixa para o mercado de criptomoedas. Isso pode sugerir que o preço doeEther continuará em declínio nas próximas semanas, potencialmente se aproximando do próximo nível de suporte em cerca de US$ 1.500.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok